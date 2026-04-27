La guía más chic para el Día de las Madres, conoce los favoritos de editoras

Si hay alguien que sabe detectar lo que realmente vale la pena, son las editoras. Por eso, cuando llega el Día de las Madres, sus recomendaciones se convierten en una brújula infalible para encontrar ese regalo especial que combina estilo, intención y ese toque wow que todas buscamos.

La guía más chic para el Día de las Madres: favoritos de editoras

Olvídate de los regalos de último momento, este año, la tendencia apunta a elegir piezas que no solo se ven bien, sino que también se sienten especiales, así que aquí te dejamos las ideas que más nos enamoraron.

Bolso CHANEL 25

Mascarillas faciales MOM TO MOM

Mascarillas faciales MOM TO MOM. Cortesía

Anillo Sixteen Stone de Tiffany

Utensilios para cocinar HexClad

Joyería Bizarro de la campaña “Hazlas brillar”

RINGANA FRESH hydro serum

RINGANA FRESH hydro serum Cortesía

Bolso Coach

Así que este Día de las Madres, te invitamos a regalar algo bonito que te conecté con tu mamá. Porque al final, los detalles más chic son los que nacen desde el corazón.