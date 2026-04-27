Suscríbete
Síguenos en:
Moda

La guía más chic para el Día de las Madres, conoce los favoritos de editoras

El Día de las Madres merece algo más que un regalo cualquiera, por eso reunimos una selección pensada para sorprender con estilo y mucho corazón.

Abril 27, 2026 • 
Karen Luna
Kaia Gerber, Cindy Crawford.jpg

La guía más chic para el Día de las Madres, conoce los favoritos de editoras

Getty Images

Si hay alguien que sabe detectar lo que realmente vale la pena, son las editoras. Por eso, cuando llega el Día de las Madres, sus recomendaciones se convierten en una brújula infalible para encontrar ese regalo especial que combina estilo, intención y ese toque wow que todas buscamos.

La guía más chic para el Día de las Madres: favoritos de editoras

Olvídate de los regalos de último momento, este año, la tendencia apunta a elegir piezas que no solo se ven bien, sino que también se sienten especiales, así que aquí te dejamos las ideas que más nos enamoraron.

Bolso CHANEL 25

Mascarillas faciales MOM TO MOM

3-FACE-MASK_MOM_front.png

Mascarillas faciales MOM TO MOM.

Cortesía

Anillo Sixteen Stone de Tiffany

Utensilios para cocinar HexClad

Joyería Bizarro de la campaña “Hazlas brillar”

RINGANA FRESH hydro serum

RINGANA FRESH hydro serum 30ml.png

RINGANA FRESH hydro serum

Cortesía

Bolso Coach

Así que este Día de las Madres, te invitamos a regalar algo bonito que te conecté con tu mamá. Porque al final, los detalles más chic son los que nacen desde el corazón.

día de las madres
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
2025 Baby2Baby Gala Presented By Paul Mitchell - Cocktails
Realeza
¿Amistad en crisis? Fans reaccionan a lo que hizo Serena Williams con Meghan Markle
Abril 27, 2026
 · 
Karen Luna
SCENOGRAPHY.jpg
Estilo de vida
Dior Maison brilla en el Salone del Mobile 2026 con Corolle, su nueva colección de lámparas
Abril 27, 2026
 · 
Karen Luna
Screen Shot 2026-04-23 at 18.16.53.png
Estilo de vida
Pandora presenta “Garden of Dreams”: brunch entre naturaleza, conexión y lujo
Abril 26, 2026
 · 
Karen Luna
Ladybug nails la tendencia en uñas largas y uñas cortas que conquistará en otoño.png
Belleza
Uñas Ladybug: 5 maneras de llevar este manicure retro que será el favorito de esta temporada
Abril 25, 2026
 · 
Karen Luna