¿Cuándo cortarte el pelo en agosto? Estas son las fechas que recomienda el calendario lunar para favorecer su crecimiento

Si eres de las personas que revisan el calendario lunar antes de ir al salón, agosto trae varias fechas interesantes. La creencia popular sostiene que cortar el pelo durante la Luna creciente ayuda a favorecer un crecimiento más rápido y abundante, por eso muchas personas organizan su cita de belleza según esta fase.

Aunque no hay pruebas científicas que confirmen esta relación, el calendario lunar sigue siendo una tradición muy consultada en temas de belleza y cuidado personal.

Las fechas de agosto que más se recomiendan

De acuerdo con el calendario lunar de agosto de 2026, la Luna creciente ocurre entre el 13 y el 26 de agosto. Dentro de ese periodo, las fechas que suelen considerarse más favorables para cortarse el pelo son:

14 de agosto

15 de agosto

16 de agosto

17 de agosto

18 de agosto

19 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

22 de agosto

23 de agosto

24 de agosto

25 de agosto

26 de agosto

Estas recomendaciones se basan en la tradición lunar que asocia la fase creciente con la expansión y el crecimiento.

¿Qué pasa con la Luna llena y la Luna nueva?

En agosto de 2026, la Luna llena ocurre el 9 de agosto y la Luna nueva el 23 de agosto. Quienes siguen el calendario lunar suelen evitar la Luna nueva para cortes relacionados con el crecimiento, mientras que la Luna llena se asocia más con fortalecer o dar volumen, aunque estas interpretaciones forman parte de la tradición y no de recomendaciones médicas.

Si agosto será el mes en el que planeas renovar tu look, quizá quieras echar un vistazo al calendario lunar. Canva

Si quieres dejarte el pelo largo, este es el mejor momento del mes

Si tu objetivo es favorecer el crecimiento del pelo según el calendario lunar, el momento más recomendado de agosto es la segunda quincena, especialmente entre el 14 y el 26 de agosto. Muchas personas aprovechan esos días para despuntar las puntas y mantener el pelo con una apariencia más saludable mientras continúan su proceso de crecimiento.

Lo que sí influye en el crecimiento del pelo

Más allá del calendario lunar, el crecimiento del pelo depende de factores como la genética, la alimentación, el descanso y los hábitos de cuidado. Mantener una rutina suave, evitar el exceso de calor y realizar cortes periódicos para eliminar puntas dañadas puede ayudar a que el pelo luzca mejor mientras crece.

Al final, seguir el calendario lunar para cortarte el pelo puede ser una forma entretenida y personal de planear tu próxima visita al salón. Si te gusta esta tradición, agosto ofrece varias fechas ideales para renovar tu look y empezar el mes con una energía diferente.