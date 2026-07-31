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Realeza

Antes que el príncipe Harry y Meghan Markle, la princesa Diana ya soñaba con vivir en California

Años antes de que el príncipe Harry y Meghan Markle se mudaran a California, la princesa Diana ya imaginaba comenzar una nueva vida en la costa oeste de Estados Unidos, lejos del protocolo de la familia real británica.

Julio 31, 2026 • 
Isamar Escobar
La princesa Diana viaja en un carruaje ceremonial luciendo la tiara Cambridge Lover's Knot, un abrigo blanco con cuello de piel y pendientes de perlas durante un acto oficial de la familia real británica.

La princesa Diana a bordo de un carruaje real durante una ceremonia oficial en Londres. Su elegancia y su deseo de construir una vida más libre fuera del protocolo continúan despertando interés décadas después de su fallecimiento.

Getty Images

Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron dejar sus funciones como miembros activos de la familia real británica en 2020 para establecerse en California, muchos interpretaron el cambio como el inicio de una nueva etapa marcada por la independencia. Pocos saben que ese sueño ya había pasado por la mente de la princesa Diana más de dos décadas antes.
La recordada princesa de Gales contempló seriamente mudarse a Estados Unidos tras su divorcio del entonces príncipe Carlos, convencida de que allí podría encontrar la libertad que tanto anhelaba para ella y para sus hijos, los príncipes William y Harry.

El príncipe Harry y Meghan Markle saludan desde un carruaje tras su boda real en el Castillo de Windsor. La duquesa de Sussex luce un vestido blanco de novia, velo y tiara, mientras ambos sonríen a la multitud.

El príncipe Harry y Meghan Markle recorren las calles de Windsor tras su boda real en mayo de 2018. Dos años después, la pareja dejó sus funciones como miembros activos de la familia real británica y se estableció en California.

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El sueño de la princesa Diana era empezar de cero en California

Vista exterior de la residencia de Malibú vinculada a la princesa Diana y Dodi Al Fayed, con piscina, terraza y jardines, una propiedad que simbolizó los planes de la royal de comenzar una nueva vida en California.

Residencia de Malibú asociada a la princesa Diana y Dodi Al Fayed. Según personas cercanas a Lady Di, esta propiedad representaba la posibilidad de iniciar una nueva etapa lejos de la familia real británica.

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Según recordó Paul Burrell, quien fue mayordomo y uno de los colaboradores más cercanos de Diana, la princesa hablaba con entusiasmo sobre la posibilidad de comenzar una nueva vida en California durante el verano de 1997, apenas unas semanas antes de su fallecimiento.

En ese momento mantenía una relación con Dodi Al Fayed, quien había adquirido una lujosa residencia frente al mar en Malibú, una propiedad de seis habitaciones ubicada en Paradise Cove que llamó la atención de Diana como un posible refugio para escapar de la presión mediática y del rígido sistema de la aristocracia británica. Burrell aseguró que incluso revisó junto a la princesa los planos y folletos de la casa, mientras ella imaginaba cómo sería su nueva vida al otro lado del Atlántico.

La princesa Diana camina al aire libre con una camisa rosa y pantalón oscuro, acompañada por su entonces mayordomo Paul Burrell durante una aparición pública.

La princesa Diana junto a su exmayordomo Paul Burrell, quien años después reveló que la royal llegó a imaginar una nueva vida en California tras su divorcio del entonces príncipe Carlos.

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¿Por qué Diana quería vivir en Estados Unidos?

Tras su divorcio de Carlos III en 1996, Diana buscaba construir una vida mucho más libre y alejada de las estrictas normas de la realeza.
De acuerdo con Burrell, la princesa veía en California un lugar donde podría disfrutar de una mayor privacidad y ofrecer a William y Harry una infancia diferente, con actividades al aire libre y una rutina menos condicionada por el protocolo real. La idea de vivir cerca del océano Pacífico y permitir que sus hijos practicaran deportes como el surf reflejaba el estilo de vida relajado que imaginaba para su familia.

Años después el exmayordomo matizó sus declaraciones al señalar que la residencia de Malibú probablemente habría funcionado como una casa de vacaciones y no necesariamente como un domicilio permanente.

La princesa Diana sonríe mientras asiste a un acto público acompañada por sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, cuando ambos eran niños.

La princesa Diana junto a los príncipes William y Harry durante un compromiso oficial. Años después, el duque de Sussex recordaría que California era uno de los lugares donde creía que su madre habría querido vivir.

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El paralelismo con el príncipe Harry y Meghan Markle

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Décadas después, la historia parece haber encontrado un inesperado eco en la vida del príncipe Harry. En su serie documental para Netflix, el duque de Sussex confesó que siempre pensó que California era uno de los lugares donde su madre habría elegido vivir si hubiera tenido la oportunidad.

Hoy, Harry y Meghan Markle residen en Montecito junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, donde han construido una vida alejada de las obligaciones de la monarquía.
Aunque el destino impidió que Diana cumpliera ese sueño, la decisión que años después tomaron Harry y Meghan ha llevado a muchos seguidores de la familia real a preguntarse si, de alguna manera, el duque de Sussex terminó haciendo realidad el futuro que su madre alguna vez imaginó para sí misma.

princesa Diana príncipe harry meghan markle
Isamar Escobar
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