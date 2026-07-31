¿Quién es la princesa mejor vestida del mundo? La razón por la que Kate Middleton es la favorita

Hablar de Kate Middleton es hablar de una de las mujeres más influyentes de la moda, cada uno de sus looks es analizado al detalle, las prendas que luce suelen agotarse en cuestión de horas y su forma de vestir ha dado origen al llamado “efecto Kate Middleton”, un fenómeno que impulsa las ventas de las marcas que elige.

Ahora, la princesa de Gales vuelve a confirmar su estatus como referente de estilo tras recuperar el primer lugar en la lista de una revista británica importante de sociedad, moda y estilo de vida de lujo, Kate se posiciona como una de las personas mejor vestidas de Reino Unido, un reconocimiento que ya había obtenido en 2022 y que este 2026 vuelve a colocarla como la gran favorita entre la realeza británica.

El príncipe William y Kate Middleton hacen su entrada al banquete de Estado en el Palacio de Buckingham. Con un elegante vestido de gala, tiara y joyas históricas de la colección real, la princesa de Gales reafirma el estilo sofisticado que la ha convertido en uno de los grandes referentes de la moda de la realeza británica. Getty Images

¿Por qué Kate Middleton fue elegida como la princesa mejor vestida?

La prestigiosa revista describió a Kate Middleton como “la figura más elegante de Gran Bretaña”, destacando que su regreso a la agenda pública también estuvo acompañado por una impecable evolución de estilo. Tras superar el tratamiento contra el cáncer y anunciar que se encontraba en remisión a inicios de 2025, la princesa ha retomado sus compromisos oficiales con una imagen sofisticada, moderna y perfectamente alineada con su papel como futura reina.

La publicación también elogió la capacidad de Catherine para combinar prendas de alta costura con diseños accesibles, así como su habilidad para adaptar las tendencias sin perder la elegancia clásica que la caracteriza.

El secreto detrás del estilo de Kate Middleton

Una de las principales razones por las que Kate Middleton continúa siendo un referente de moda es que no sigue las tendencias de manera literal, sino que construye un guardarropa atemporal.

En sus apariciones oficiales suele apostar por firmas como Alexander McQueen, Jenny Packham, Catherine Walker, Emilia Wickstead y Safiyaa, aunque también incorpora piezas de marcas mucho más accesibles como Zara o Hobbs.

Otro de sus sellos personales es reutilizar prendas. Lejos de estrenar un look en cada evento, la princesa de Gales suele rescatar vestidos, abrigos, blazers e incluso botas que ha llevado durante años. Para expertos en moda, esta práctica transmite cercanía, sostenibilidad y respeto por el dinero público, además de reforzar una imagen de estabilidad institucional.

Kate Middleton y la reina Isabel II apostaron por tonos azules en un compromiso oficial, un ejemplo de cómo los colores elegidos por la realeza pueden reforzar su visibilidad, transmitir cercanía y adaptarse al contexto institucional. Getty Images

El “efecto Kate Middleton” sigue marcando tendencia

La influencia de Kate Middleton en la industria de la moda va mucho más allá de los reconocimientos. Cada vez que aparece con una prenda o un accesorio específico, las búsquedas en internet se disparan y muchas piezas se agotan en tiempo récord.

Este fenómeno, conocido como el “Kate Middleton effect”, ha convertido a la princesa de Gales en una de las royals con mayor impacto comercial del mundo y en una de las figuras más importantes para las firmas británicas.

Su estilo también se distingue por el uso estratégico del color. Siguiendo una recomendación que durante décadas aplicó la reina Isabel II, Kate suele elegir tonos vibrantes en actos públicos para que pueda ser identificada fácilmente entre la multitud, una decisión que combina funcionalidad con elegancia.

Kate Middleton Getty Images

¿A quién superó Kate Middleton?

Con este reconocimiento, Kate Middleton recuperó el título que había perdido en los últimos años. En 2025, el primer lugar fue compartido por Lady Lola Bute y Jazzy de Lisser, mientras que en 2024 la elegida fue la princesa Beatriz, prima del príncipe William, quien también fue reconocida por su sofisticado estilo.

La elección del listado confirma que, pese a los cambios en las tendencias, la princesa de Gales continúa siendo el gran referente de elegancia dentro de la realeza británica.