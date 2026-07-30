Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

El vestido rojo de Lady Di con estampado polka dots vuelve a estar de moda este verano

Los lunares vuelven a conquistar el verano, y Lady Di ya había demostrado hace décadas que un vestido rojo con polka dots es una apuesta infalible.

Julio 29, 2026 • 
Karen Luna
Lady Di

El vestido rojo de Lady Di con estampado polka dots vuelve a estar de moda este verano

Getty Images

Si hay alguien que convirtió prendas clásicas en referentes de estilo, esa fue Lady Di. Décadas después de sus apariciones públicas, muchos de sus looks siguen inspirando las tendencias actuales, y este verano hay uno que vuelve a captar todas las miradas: el vestido rojo con estampado polka dots que lució en 1989 durante una visita al Royal College of Art de Londres.

También te interesa...
obsesion-meghan-por-lady-di.jpg
¿Cómo y cuándo surgió la obsesión de Meghan Markle por Lady Di?
Junio 21, 2023
 · 
Érika Roa Torres
Cómo se vería la princesa diana en la actualidad.jpg
Así luciría Diana de Gales en la actualidad y con 62 años, según la inteligencia artificial
Junio 19, 2023
 · 
Redacción Vanidades

Con su característico equilibrio entre elegancia y frescura, la princesa de Gales demostró que los lunares nunca pasan de moda, especialmente cuando se combinan con una silueta femenina y un color tan llamativo como el rojo.

El vestido rojo de Lady Di que sigue marcando tendencia

El 21 de julio de 1989, Diana asistió al Royal College of Art, en Londres, con un vestido diseñado por Catherine Walker, una de las creadoras con las que mantuvo una estrecha relación profesional durante años.

La pieza destacaba por su intenso color rojo decorado con polka dots rojos, una combinación clásica que aportaba dinamismo sin perder sofisticación. El diseño tenía mangas largas, una silueta estructurada y un cinturón que definía la cintura, elementos que caracterizaron muchos de los estilismos más recordados de la princesa.

Como era habitual en ella, completó el look con accesorios discretos, permitiendo que el vestido se convirtiera en el auténtico protagonista.

Diana Visits The Royal College Of Art, 1989

Los lunares vuelven a conquistar el verano, y Lady Di ya había demostrado hace décadas que un vestido rojo con polka dots es una apuesta infalible.

Tim Graham/Getty Images

¿Por qué los vestidos con polka dots vuelven este verano?

Los vestidos con estampado polka dots regresan cada cierto tiempo porque se han convertido en un básico del armario. Firmas de moda y colecciones de temporada han recuperado este estampado gracias a su capacidad para adaptarse tanto a looks casuales como a propuestas más elegantes.

El encanto de los lunares está en su versatilidad: funcionan en vestidos midi, diseños fluidos, siluetas ajustadas o cortes más románticos, demostrando que es un estampado capaz de reinventarse sin perder su esencia.

Lady Di sigue siendo un referente de estilo

Más de tres décadas después, el legado de Lady Di continúa influyendo en la moda. Muchas de las prendas que llevó durante los años ochenta y noventa siguen siendo fuente de inspiración para diseñadores, celebridades y amantes del estilo clásico.

El vestido rojo de Catherine Walker es un ejemplo perfecto de cómo una pieza bien diseñada puede mantenerse vigente con el paso del tiempo. Su combinación de color, estampado y silueta demuestra que algunas tendencias no desaparecen, sino que regresan una y otra vez con una nueva interpretación.

También puedes leer:
Kate Middleton, princesa de Gales, sonriente .jpeg
Salud y bienestar
Recordando las lecciones de empatía brindadas por Kate Middleton en el Día de Salud Mental
Octubre 10, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Letizia de españa habla sobre la importancia de la salud mental.jpeg
Realeza
En el Día Mundial de la Salud Mental, la reina Letizia de España “rapea” para crear conciencia
Octubre 10, 2023
 · 
Beatriz Velasco

Este verano, los vestidos rojos con estampado polka dots vuelven a ocupar un lugar privilegiado en las colecciones y confirman lo que Lady Di ya sabía en 1989: la elegancia también puede ser divertida, femenina y completamente atemporal.

lady di Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Sabrina Carpenter luce un maquillaje con rubor rosa de acabado natural y luminoso durante la alfombra roja de los BRIT Awards 2025, un look ideal para ilustrar la tendencia Milky Blush.
Belleza
Milky Blush: cómo aplicar el rubor lechoso para rejuvenecer el rostro y lograr un acabado natural
Julio 29, 2026
 · 
Isamar Escobar
Captura de pantalla 2026-07-02 a la(s) 8.40.35 a.m..png
Belleza
7 colores de esmalte para uñas que hacen que las manos se vean hasta 10 años más jóvenes
Julio 29, 2026
 · 
Karen Luna
Zendaya posa durante la alfombra roja de la 93.ª edición de los Premios Oscar con un maquillaje natural de acabado luminoso y un peinado de ondas suaves, un look que refleja la elegancia minimalista que caracteriza su estilo.
Moda
Zendaya convierte un vestido blanco en el look más impactante de la premiere de Spider-Man: Brand New Day
Julio 29, 2026
 · 
Isamar Escobar
Teoría de las uñas rojas
Belleza
Uñas acrílico vs. Gel-X: 10 esmaltes que las celebs usan para rejuvenecer sus manos a los 40 y 50
Julio 29, 2026
 · 
Isamar Escobar