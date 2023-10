En el Día Mundial de la Salud Mental, la reina Letizia de España “rapea” para crear conciencia

Durante el acto de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, realizado hoy en Madrid, la reina Letizia reiteró, como en años pasados, su apoyo a la Confederación Salud Mental España y transmitió un emotivo mensaje para crear conciencia.

Sobre el estrado, con su habitual elegancia, luciendo un fabuloso vestido verde envolvente de la firma Sandro (uno que le sienta perfecto y, por las veces que se lo hemos visto puesto, es uno de sus favoritos), la reina consorte de España, de 51 años, usó el micrófono de una manera poco convencional.

Su discurso fue potente, emotivo y, seguramente, se volverá viral. Sin llegar a rapear completamente, Letizia Ortiz puso énfasis y entonación a una de las estrofas de la canción “No es egoísmo”, de un rapero, escritor y compositor español.

Conocido como El Chojín, el cantante de música urbana tomó su nombre nombre artístico del dios de una saga de animación japonesa, de acuerdo a un artículo de El Mundo, y las letras de sus canciones poseen una importante carga social, de crítica y reflexión.

¿Y qué dice la canción que recitó Letizia?

No es sano que me exija tanto

La estrofa completa dice: “Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?”.

Al terminar de entonar la canción, la reina explicó de manera enfática: “no se me ocurriría rapear por el respeto a los artistas de este género musical”, tal como se puede ver en el video difundido por la propia casa real.

Pero consideró que si, con este gesto, se logra poner más atención a un asunto tan importante y serio como es la salud mental, valió la pena hacerlo.

Canción con lección

De ritmo pegajoso, la letra de la canción “No es egoísmo”, de Domingo Antonio Edjang Moreno, mejor conocido como El Chojin, es una reflexión necesaria en nuestros tiempos.

En ocasiones, en la búsqueda de alcanzar los objetivos de tu proyecto profesional, cumplir las responsabilidades con la familia y los colegas de trabajo, dejamos nuestras propias necesidades en un lugar poco visible.

Lo cierto es que, todos somos humanos y no podemos esperar ser perfectos en todo momento.



Autoaceptación: Aprende a aceptarte a ti mismo tal como eres, con tus fortalezas y debilidades. Comunicación: Habla con las personas que te rodean sobre tus esfuerzos y tus expectativas. Enfrenta el perfeccionismo: A veces, la presión por hacer todo perfectamente puede ser abrumadora. Valora tus esfuerzos: En lugar de centrarte únicamente en los resultados, valora tus esfuerzos y tu dedicación. Practica la autocompasión: Sé amable contigo mismo en momentos de dificultad. Trátate con la misma compasión y empatía que ofrecerías a un amigo en una situación similar.

Un problema mundial

Recuerda que el autocuidado y la autoestima son fundamentales para mantener un equilibrio emocional saludable. Aceptar que no siempre harás todo perfectamente es un paso importante hacia el bienestar emocional y el crecimiento personal.

En México solo el 1 por ciento de la población visita al psicólogo de manera habitual, cuando cifras reportan que más de 3.6 millones sufren depresión en el país.

Y en el España, las cifras tampoco son alentadoras: “Los derechos de las personas con problemas de salud mental se siguen vulnerando de forma sistemática y estructural”, sentencia Nel González, presidente de Salud Mental del España.