Así es Forest Lodge, el nuevo hogar de la familia de Kate Middleton y el príncipe William

Desde 2022, Kate Middleton, el príncipe William y sus tres hijos han residido en Adelaide Cottage; sin embargo, la familia ya prepara su traslado a Forest Lodge, una propiedad en la que, según se especula, el heredero al trono planea permanecer incluso cuando asuma como rey del Reino Unido.

¿Cómo es Forest Lodge, la nueva residencia de Kate Middleton y el príncipe William?

La propiedad de Forest Lodge se encuentra ubicada dentro del Gran Parque en Windsor, es una construcción que data de 1750, y comenzó a ser renovada en el 2002 con un valor de 2 millones de dólares.

La propiedad de estilo georgiano cuenta con 8 dormitorios, chimeneas de mármol en la sala de estar, una fachada de ladrillo rojo y ventanas venecianas.

“Desde ambos frentes, la casa ofrece vistas extensas del bosque, el Gran Parque, el castillo y la ciudad de Windsor”, escribió Jane Roberts en su libro Royal Landscape: The Gardens and Parks of Windsor, publicado en 1977.

Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William Getty Images

La casa, que es más grande que Adelaide Cottage, también cuenta con otras amenidades como sus extensos jardines, un lago y una cancha de tenis, el deporte que más disfruta practicar la princesa de Gales.

De acuerdo con medios ingleses, Kate y William no contarán con servidumbre de tiempo completo, pues la niñera de los príncipes y otros trabajadores, vivirán en otras pequeñas propiedades de la finca.

Por otra parte, se ha mencionado que la decisión de los príncipes de Gales de madarse de residencia, se debe a un nuevo comienzo, tras la enfermedad de Kate.

Se espera que la mudanza de Adelaide Cottage a Forest Lodge, concluya para fin de año, ya que Kate y William esperan pasar las fiestas de Navidad en su nueva residencia, junto a sus hijos George, Charlotte y Louis.