El príncipe William sorprende al revelar el peculiar pasatiempo secreto de Kate Middleton

El príncipe William dejó ver una faceta poco conocida de su vida familiar al revelar el curioso pasatiempo que su esposa, Kate Middleton, practica con auténtica pasión.

La pareja reconocida por su amor por los deportes y la vida al aire libre ha encontrado en esta afición un nuevo punto de conexión y así lo contó el heredero al trono en su reciente visita al norte de Gales.

El día que William admitió que le tomó gusto a una actividad “helada”

Durante una parada en Colwyn Bay, donde se reunió con equipos de jóvenes y grupos de natación local, el príncipe William habló sobre su experiencia nadando en aguas frías, una actividad que la princesa Kate ha practicado durante años.

El futuro rey reconoció entre risas que, aunque al principio pensaba que era una locura, ahora entiende por qué su esposa lo disfruta tanto.

Al recordar sus propios chapuzones en Escocia, confesó que la sensación es “intensa pero revitalizante” y que él mismo no puede evitar gritar al entrar al agua.

Kate Middleton: la verdadera fanática del agua fría

Para la princesa de Gales, nadar en temperaturas extremas no es solo una afición: es su ritual favorito. Desde 2023, cuando lo reveló en el podcast “El bueno, el malo y el rugby”, Kate ha hablado abiertamente de su amor por lanzarse al agua aunque esté oscuro, llueva o haga frío.

En aquel episodio, la princesa contó que entre más baja esté la temperatura, más disfruta de la experiencia. Incluso recordó cómo William solía bromear diciéndole que estaba “loca” por elegir semejante actividad, aunque eso no fue suficiente para detener su entusiasmo por esta práctica.

Una pasión deportiva que comparten y transmiten a sus hijos

William y Kate siempre han promovido el deporte como parte fundamental de la vida familiar. No solo inculcan esta mentalidad a sus hijos, George, Charlotte y Louis, sino que también los hacen partícipes de experiencias deportivas únicas, como su reciente visita a Wimbledon.

Aunque no se sabe si los pequeños ya han probado la natación en aguas frías, está claro que crecen en un ambiente donde la actividad física y la conexión con la naturaleza son esenciales.

La confesión del príncipe William no solo revela un lado más personal y divertido de su matrimonio, sino que también muestra cómo la pareja comparte intereses que les permiten mantenerse unidos y activos. Y aunque la natación en agua helada no sea para todos, es evidente que en la familia de Gales se ha convertido en un símbolo de fuerza, energía y muchísima diversión.