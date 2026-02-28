Luna de Sangre 2026: ¿Cómo sobrevivir al eclipse lunar y Mercurio retrógrado sin morir en el intento?

Si creías que marzo sería un mes tranquilo, déjanos decirte que estabas completamente equivocada. Y es que el inicio de este nuevo ciclo coincide con la Luna de Sangre 2026, nombre popular que se le ha dado al eclipse lunar total que tendrá lugar el próximo 3 de marzo, y al mismo tiempo con Mercurio retrógrado.

¿Enojos?, ¿dramas?, ¿revelaciones?, ¿mensajes de tu ex? Todo eso tiene origen gracias a esta temporada. Pero antes de que te espantes, existen ciertas formas de sobrevivir a esta temporada y aquí te contamos cómo atravesar estos fenómenos sin que colapses emocionalmente.

¿Cuándo ocurre la luna de sangre 2026?

El eclipse lunar total, conocido como luna de sangre por el tono rojizo que adquiere la luna durante este fenómeno, ocurrirá el próximo 3 de marzo. Este suceso ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que tiñe nuestro satélite natural de un color cobre intenso.

Independientemente de que la luna adquiere un tono precioso que no nos podemos perder por nada del mundo, este fenómeno trae consigo ciertas cosas a nivel energético.

Desde cierres definitivos hasta cambios emocionales tan volátiles que es difícil comprenderlos.

Algunos expertos aseguran que este momento es perfecto para tomar decisiones que ya no pueden posponerse y que, aunque nosotros tratemos de hacer la vista gorda, los procesos tienden a acelerarse, llevándonos a experimentar cansancio extremo, insomnio e incluso muchísima sensibilidad.

Evita discusiones este periodo. Ruvim (Pexels)

¿Cuándo comienza Mercurio retrógrado en marzo 2026?

Como si el eclipse no fuera suficiente, Mercurio entra en fase de retrogradación el próximo 5 de marzo, tan solo dos días después de la luna de sangre y, afortunada o desafortunadamente, este periodo se extenderá por un mes.

En el mundo de la astrología, Mercurio suele ser el planeta asociado a la comunicación; es por esa razón que cuando llega a retrogradar, puede generar cambios bastante significativos.

Esta es la razón por la que muchas personas le tienen miedo, pues algunas de las consecuencias o efectos que suelen vivirse durante esta temporada son malentendidos, discusiones, fallas en las tecnologías e incluso retorno de personas que creíamos que se habían quedado en nuestro pasado.

Descansa y procura tu bienestar energético este eclipse. Pexels

¿Cómo sobrevivir y aprovechar esta combinación cósmica?

Aunque ambos eventos al mismo tiempo pueden sonar y sentirse demasiado abrumadores, es importante reconocer que su energía también es bastante poderosa y, si se aprovecha de forma consciente, puede llevarnos a destinos sumamente favorecedores.

Durante este mes evita tomar decisiones impulsivas, principalmente durante los días más cercanos al eclipse. Presta atención a correos o mensajes que envías y, por nada del mundo, vayas a firmar contratos importantes sin leer bien y con atención todo lo que contengan estos documentos.

Al ser días con muchísima carga energética, lo que más se recomienda es priorizar el bienestar emocional. Así que trata de descansar lo más que puedas y, si está en tus posibilidades, realiza un ritual de limpieza energética o de cierre.

Con estos consejos, este combo astral no te hará daño; todo lo contrario, será una temporada sumamente beneficiosa para ti.

Ahora que ya conoces la mejor forma de sobrevivir al eclipse lunar y Mercurio retrógrado sin morir en el intento, deseamos que el próximo 3 de marzo, mientras miras al cielo, tu única preocupación sea de qué manera captar la belleza de la Luna de Sangre 2026 con la cámara de tu teléfono.