Colores en tendencia: 5 tintes de pelo que dominarán la primavera y rejuvenecen

La primavera se encuentra a unos días de comenzar y con su llegada también viene a nosotras la imperiosa necesidad de realizarnos un cambio de look que empiece por el pelo.

Este 2026, los colores en tendencia estarán compartiendo una característica en común, la cual es apostar por la luz, siendo el brillo y la luminosidad las principales características de los tonos que serán la sensación de la temporada.

Desde los rubios cálidos pasando por los castaños y llegando a los cobrizos que aportan dimensión, estos son los cinco tintes de pelo que dominarán la primavera y rejuvenecen, razón por la que se convertirán en tus apuestas favoritas para un look favorecedor en los días de calor.

Rubio mantequilla

Este tono se caracteriza por ser más cálido que los rubios de las gamas cenizas, pero tampoco es demasiado intenso como los tonos platinados. Gracias a que es un tono intermedio, es que se perfila para ser uno de los favoritos de esta primavera. Gracias a que es un color que aporta luz de forma directa al rostro, se ha convertido en la opción favorita de muchas mujeres para llevarlo y rejuvenecer.

Su color, además, es ideal para ayudarnos a suavizar las líneas de expresión y, bajo el sol, refleja un brillo natural tan hermoso que todo mundo te preguntará qué color llevas en la melena.

Castaño miel

Dentro de toda la gama de posibilidades que pueda haber en los tintes castaños, el tono miel es el que estará dominando los salones de belleza esta primavera. Y es que este color cálido suele contar con reflejos miel que ayudan a generar profundidad en la melena sin tener que recurrir a decoloraciones extremas o a mechas más claras.

Gracias a esos reflejos es que nuestro pelo puede llegar a proyectar una sensación de mayor volumen sin que se vea pesado; le aporta brillo al pelo, contrarrestando la opacidad de un tono castaño convencional, y es perfecto para iluminar tanto la melena como nuestra piel sin la necesidad de recurrir a un proceso de aclaramiento extremo.

Tinte cobrizo especiado

Si creías que la era del tinte cobre había llegado a su fin en otoño, te equivocaste, pues esta primavera regresa con fuerza para posicionarse como uno de los tintes de pelo más solicitados en los salones de belleza.

Procura apostar por cobrizos brillantes que tengan subtonos especiados como el tono jengibre, cinnamon o cider, los cuales apuestan por agregar reflejos dorados al pelo.

Chocolate con reflejos cálidos

Los castaños oscuros serán otra de las grandes revelaciones de la primavera; sin embargo, no apuestan por llevarse de forma uniforme, pues recuerda que este año pertenece a la dimensión y el movimiento. Por esta razón, se estarán uniendo a tonos con reflejos dorados o color avellana que evitarán que el tinte tenga una apariencia plana y sin vida.

Estos destellos son los que ayudarán a reflejar luz, evitando que tu rostro y facciones se vean endurecidos.

Rubio beige

Ya sea que apuestes por él en un tono uniforme sobre toda la melena o decidas elegirlo como el color que acompañe mechas y efectos de iluminación, el tinte beige se convertirá en el aliado que no creías que necesitabas para apostar por un tono luminoso y sofisticado.

Este color también es perfecto para ayudar a disimular las primeras canas, principalmente si estas se encuentran presentes en la zona de la raíz.

Las tendencias de color de esta primavera 2026 confirman que el secreto de un tinte de pelo rejuvenecedor se encuentra en aquellos tonos luminosos, brillantes, cálidos y dimensionales. Si por tu mente estaba pasando la idea de recibir la temporada de calor con un nuevo cambio de look, no dudes en considerar estas opciones.