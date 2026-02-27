7 tendencias en zapatos que descubrimos en Milán Fashion Week 2026.

Si eres de las que ama la moda desde los pies —literal— te va a encantar lo que vimos en la Milán Fashion Week 2026. Esta edición fue una pasarela de ideas frescas y muy ponibles para el calzado de la próxima temporada, donde la creatividad y la funcionalidad caminaron de la mano. Desde reinterpretaciones de clásicos hasta detalles que marcan una personalidad única, aquí te cuento 7 tendencias en zapatos que no querrás perderte (y que resultan totalmente wearablefuera de la pasarela).

1. Botas statement y maxi botas arquitectónicas

Esta temporada, los zapatos no pasan desapercibidos y las maxi botas con volumen, suelas marcadas, además de formas poco convencionales que se sienten como protagonistas de cualquier look. Estas botas son perfectas para quienes quieren que su calzado cuente una historia sin palabras.

2. Loafers y mocasines

Algunos diseños combinan formas tradicionales de loafer, como vimos en looks de pasarela más minimalistas. Este estilo es ideal si quieres un zapato elegante, cómodo y con un giro inesperado que lo haga más cool.

3. Tacones delicados con aplicaciones creativas

Las pasarelas de Milán también trajeron tacones finos con aplicaciones decorativas, como plumas o bordados sutiles. No son exagerados, pero sí tienen ese je ne sais quoi que los hace especiales. Perfectos para eventos o para darle un toque delicado a un conjunto sencillo.

4. Estampados y texturas atrevidas

Los prints y las texturas no se quedaron fuera, pues desde pieles con patrón animal hasta materiales que parecen piel de reptil con combinaciones gráficas audaces. Esta tendencia le da a cada zapato una personalidad fuerte, perfecta para quienes quieren verse seguras y con estilo propio.

5. Sneakers reinventados

Aunque la pasarela fue principalmente de otoño/invierno, también se siente el espíritu deportivo elegante en los sneakers reinterpretados. Las siluetas deportivas se mezclan con detalles de moda y paletas sofisticadas, lo que los convierte en el calzado ideal para looks relajados con glamour.

6. Botas con plataformas y suelas exageradas

¿Buscas altura y comodidad? Una de las tendencias más comentadas incluye botas con plataformas robustas que, además de estilizar, tienen un aire atrevido. Son perfectas para quienes quieren un look con impacto sin renunciar a la practicidad.

7. Colores tierra y detalles naturales

Más allá de los audaces estampados, también está el lado elegante de los tonos neutros: colores tierra, cuero tostado y acabados que parecen inspirados en la naturaleza. Esta paleta es ideal para looks sofisticados que no se sienten demasiado “fashion week” y sí muy tuyos.

Los zapatos de Milán Fashion Week 2026 vienen con mucha actitud: desde piezas statement que atrapan miradas hasta opciones sofisticadas para usar día a día. Si te gusta que tu calzado hable por ti, esta temporada ofrece justo lo que necesitas.

