El rey Harald de Noruega fue dado de alta: así fue su salida del hospital

Buenas noticias para la casa real noruega, y es que el rey Harald ha sido dado de alta este jueves luego de permanecer dos días hospitalizado en el hospital Tenerife.

A pesar de que el ingreso del soberano generó gran preocupación debido a su historial médico, así como su avanzada edad, todo parece indicar que el rey respondió de forma favorable al tratamiento al que fue sometido, llevándolo a una recuperación antes de lo previsto.

El rey Harald es dado de alta

A través de un nuevo comunicado, el Palacio dio a conocer la noticia de que el soberano sería dado de alta.

“Su Majestad el rey ha respondido bien al tratamiento y se ha recuperado rápidamente. Recibirá el alta hospitalaria el día de hoy”, se informó el pasado jueves a través del sitio web oficial en un comunicado.

Recordemos que El Monarca fue ingresado al Hospiten Sur el pasado martes por la tarde debido a una infección acompañada de un cuadro de deshidratación.

Aunque en el primer comunicado compartido por el palacio se había señalado que el soberano se encontraba bien, al día siguiente se notificó que el rey permanecería bajo observación, ya que, debido a su avanzada edad y la gravedad de una infección, era mejor mantenerlo en el hospital.

Todo parece indicar que su evolución fue positiva, pues el jueves el soberano regresó a disfrutar de sus vacaciones en España.

El monarca se reincorporó a sus vacaciones. Getty Images

La lujosa estadía del rey en España

A pesar de ser dado de alta, Harald no regresó a Noruega, sino que se reincorporó a su estancia en el lujoso hotel Bahía del Duque, donde se encontraba descansando en compañía de la reina Sofía antes de sufrir este percance médico.

La reina fue vista saliendo y entrando en diversas ocasiones al hospital, evitando hacer declaraciones públicas a la prensa. Según se ha reportado, ambos monarcas continuarán disfrutando de sus vacaciones privadas hasta el próximo 6 de marzo, fecha prevista para que los reyes se reincorporen de nuevo a sus compromisos oficiales.

El difícil momento que atraviesa la corona

El ingreso hospitalario del rey se desarrolló en un contexto sumamente complicado para la corona real noruega. Y es que su imagen se encuentra desafiando dos polémicas bastante preocupantes; por un lado, la prensa internacional sigue manteniendo en sus titulares a la princesa heredera Mette-Marit y su vínculo con el criminal Jeffrey Epstein. Por el otro, el proceso judicial que enfrenta Marius Borg, quien ha sido acusado de 38 delitos graves, incluidos agresión sexual.

A pesar de enfrentarse a uno de los momentos más delicados de su historia actual, los reyes no cancelaron sus vacaciones anuales.

Que el rey Harald de Noruega haya salido del hospital representa una preocupación menos para la monarquía noruega, la cual seguramente permanecerá bajo el ojo público por un tiempo más en lo que se esclarece el juicio de Marius y la situación de la princesa Mette-Marit.