¿Cómo es la vida del ex príncipe Andrés? Revelan detalles de su vida en Wood Farm bajo vigilancia policiaca

Tras su arresto, la vida del ex príncipe Andrés dio un giro radical: ahora permanece recluido, bajo estricta vigilancia y alejado por completo de la vida pública.

Febrero 26, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué Andrés Mountbatten-Windsor ha retrasado su mudanza de Royal Lodge?

Así es el arresto domiciliario del ex príncipe Andrés

Getty Images

El pasado 19 de febrero, Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue arrestado por la Policía del Valle del Támesis bajo una investigación por supuesto mal comportamiento en el cumplimiento de un cargo público.

El ex príncipe Andrés ha negado los cargos que lo acusan de haber compartido información confidencial con Jeffrey Epstein mientras ejercía el cargo de enviado comercial del Reino Unido que desempeñó en 2011.

Te podría interesar: Wood Farm: la trágica historia detrás de la residencia del ex príncipe Andrés que vincula a Sarah Ferguson

El mismo día de su 66 cumpleaños, Andrés fue arrestado e interrogado durante 11 horas en la comisaría de Aylsham, en Norfolk, y aunque fue puesto en libertad, el hermano del rey Carlos III ha comenzado una etapa que los medios británicos llaman “el purgatorio”.

De acuerdo con los medios británicos, el ex príncipe Andrés vive en Wood Farm en una especie de arresto domiciliario, pues aunque no hay una orden judicial, sus movimientos están siendo vigilados en todo momento.

No puede abandonar el recinto sin permiso ni acompañante, y las visitas deben aprobarse previamente”, desliza un informante. Incluso sus comunicaciones estarían siendo monitorizadas.

Aislado, vigilado y convertido en un problema institucional, el antiguo duque de York aguarda su destino en silencio, sin la vida social que mantenía en Royal Lodge y sin tener claridad sobre su futuro.

El príncipe Andrés enfrenta demanda por el caso de una cabaña en Suiza

Getty Images

El rey Carlos III también vigila a su hermano el ex príncipe Andrés

Se dice que el rey Carlos III también ha dispuesto a gente de servicio en Wood Farm, un cocinero, ama de llaves y un factótum general para atender a su hermano Andrés; sin embargo, se dice que más que gente de servicio, parecen un muro de contención impuesto por el Rey.

Por otra parte, Wood Farm, una residencia de cinco habitaciones dentro de la finca de Sandringham, ha sido reforzada con cámaras de seguridad y una valla perimetral recientemente instalada para blindar la propiedad de miradas indiscretas.

Te podría interesar: El príncipe William rompe el silencio tras el arresto del ex príncipe Andrés: “No estoy en calma”

príncipe Andrés
Melisa Velázquez
