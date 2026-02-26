Princesas Gen Z: las jóvenes royals destinadas a reinar en Europa

De acuerdo con los expertos en realeza e historiadores, Europa está entrando en lo que muchos describen como la “Era de las Reinas”, pues la línea de sucesión al trono esta vez está a cargo de las princesas de la Gen Z.

Se trata de Isabel de Bélgica, Amalia de Holanda, Ingrid Alexandra de Noruega, Leonor de Borbón y Estela de Suecia, princesas que al llegar al trono tendrán que enfrentarse a diversos retos, pero el que todas tienen en común, es el de modernizar sus instituciones.

Princesas de la Gen Z que están destinadas a reinar en Europa

Nuevos tiempos imponen nuevas reglas, aunque persisten viejos desafíos, en medio de esa transición, la monarquía redefine su papel y se adapta a una era marcada por el cambio y la exigencia social.

Elisabeth de Bélgica

Elisabeth, duquesa de Brabante, es la hija mayor de los reyes de Bélgica, y la heredera al trono desde 2013 gracias a la primogenitura absoluta.

A sus 22 años, estudia Historia y Política en Oxford y está llamada a convertirse en la primera mujer en reinar el país. Entre sus desafíos estará fortalecer una monarquía de papel simbólico, cuestionada por sectores separatistas flamencos.

Amalia de Holanda

La princesa Amalia es hija mayor de los reyes de los Países Bajos, Máxima y Guillermo Alejandro, nació el 7 de diciembre de 2003 y es heredera al trono desde 2013, cuando su padre ascendió al reinado.

Gracias a la primogenitura absoluta vigente desde 1983, se convirtió en princesa heredera; sin embargo, su papel la ha mantenido bajo constante atención pública y, tras recibir amenazas en 2022, tuvo que reforzar su seguridad y limitar su vida estudiantil.

Leonor de Borbón

La princesa de Asturias, es la hija mayor de la reina Letizia y el rey Felipe VI, que celebró su mayoría de edad con la jura a la Constitución, acto que la habilita legalmente para asumir el trono si fuera necesario.

Es heredera al trono desde 2014, cuando Felipe VI accedió al reinado, y se perfila como la primera mujer en encabezar el Estado desde Isabel II. Entre sus principales retos está fortalecer el vínculo con los españoles y consolidar la confianza en la institución.

Ingrid Alexandra de Noruega

La princesa Ingrid nació el 21 de enero de 2004 y es la hija mayor del príncipe heredero Haakon y la princesa Mette-Marit de Noruega, por lo que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, después de su padre, y está destinada a convertirse en la primera reina reinante de Noruega en más de 600 años.

En 2022 celebró su mayoría de edad con una gala oficial y, desde entonces, ha asumido gradualmente compromisos institucionales, y con las recientes polémicas, se ha convertido en la esperanza de la institución, con el reto de volverla sólida y confiable.

Estela de Suecia

La princesa Estela nació el 23 de febrero de 2012 y es la hija mayor de la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel de Suecia, por lo que desde su nacimiento ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono sueco, después de su madre, gracias a la primogenitura absoluta vigente en el país.

Con apenas unos años, ha comenzado a participar en actos oficiales y celebraciones nacionales, preparándose para el futuro papel que desempeñará dentro de la monarquía sueca.

Con múltiples retos por delante, estas princesas de la Gen Z que aspiran a ser las próximas reinas tienen el futuro de la realeza europea en sus manos.

