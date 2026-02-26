Jennifer Garner habla por primera vez de su divorcio de Ben Affleck: “Hoy me siento más ligera y en paz”

Tras más de una década juntos, Jennifer Garner y Ben Affleck pusieron fin a su historia de amor en 2018. Aunque anunciaron su separación en 2015, el proceso de divorcio comenzó oficialmente en 2017 y concluyó un año después.

Jennifer se había mantenido al margen, manteniendo en la privacidad los detalles de su separación con el actor, con quien también comparte la paternidad de tres hijos; sin embargo, recientemente decidió hablar por primera vez de este capítulo tan difícil de su vida personal.

Jennifer Garner habla por primera vez de su divorcio de Ben Affleck

Durante una entrevista con la revista Marie Claire, Garner habló por primera vez del fin de su matrimonio con Affleck, asegurando que haberlo vivido en medio del ojo mediático, fue aún más traumático: “Romper una familia es lo difícil”.

“Perder a un verdadero compañero y una verdadera amistad fue lo más difícil”, subrayó sobre lo que supuso la ruptura de su familia.

La actriz también explicó la razón por la que finalmente ha decidido hablar del fin de su matrimonio tras varios años de mantenerse en silencio: “El tiempo ha pasado, y otras mujeres están pasando por momentos muy difíciles en sus vidas, y creo que es útil saber que el tiempo pasará y que se saldrán adelante”, reveló. “El tiempo es la oportunidad de sanar. El tiempo es la oportunidad de perdonar, de seguir adelante y de encontrar una nueva forma de ser amigos”.

Jennifer Garner habla por primera vez de su divorcio de Ben Affleck Getty Images

¿Cómo es la relación de Jennifer Garner y Ben Affleck tras su divorció?

A pesar de la separación, Jennifer y Ben han logrado construir una relación armoniosa por el bien de sus hijos: Violet, Finn y Samuel, incluso han logrado construir una amistad y un lazo familiar estable.

“De eso se trata realmente. Estuve en medio de algo durante mucho tiempo y no tenía sentido. No había manera de hablar de ello, y ciertamente no me corresponde hablar de él ni de su experiencia ni de nada de lo que haya pasado, ni de mis hijos ni de sus experiencias”, añadió. “Pero puedo decir que me siento más ligera, más feliz y más yo misma que en mucho tiempo, y creo que es importante saberlo porque realmente sentí: ‘Dios mío, ¿esta familia ha cambiado? ¿Algo ha cambiado para siempre?’”.

“Cuando ya han pasado muchos años, piensas: ‘No sé cómo va a pasar’, pero ahora mismo puedo coparentalizar con paz y ecuanimidad, y tenemos una relación de colaboración que no sabía si alguna vez volvería a tener”, afirma la actriz.

Actualmente, Jennifer mantiene una relación con el empresario John Miller, y asegura sentirse más feliz y plena que nunca.