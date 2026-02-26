¿Se separaron Pink y Carey Hart? Esto sabemos de su supuesta ruptura tras 20 años juntos

La noticia de que Pink y Carey Hart se separan tras 20 años de matrimonio ha sorprendido a muchos. La pareja, que se casó en 2006 y tiene dos hijos (Willow Sage, de 14 años, y Jameson Moon, de 9) ha tenido una relación tan pública como intensa, marcada por altibajos y una historia de amor que siempre parecía encontrar una segunda oportunidad.

Aunque ninguno de los dos ha emitido declaraciones formales sobre las razones exactas detrás de esta ruptura, las señales y el contexto de su relación nos ayudan a entender qué pudo estar pasando.

Una relación con muchos reintentos

Pink y Carey Hart no son novatos en esto de las crisis, apenas dos años después de casarse (en 2008) anunciaron su primera separación. Esa etapa inspiró uno de los éxitos más icónicos de la cantante: “So What”, en el que exploró con humor y crudeza lo que estaba viviendo en ese momento.

Sin embargo, tras varios meses separados buscaron terapia de pareja, trabajaron en sus diferencias y lograron reencontrarse en 2009. A partir de ahí siguieron juntos por años, construyendo una familia y compartiendo momentos importantes tanto en lo personal como en la carrera de Pink.

Esa historia de distancias y acercamientos habla de algo que muchas parejas reconocen: no siempre se crece al mismo ritmo ni en la misma dirección dentro de una relación larga. En una entrevista anterior, Pink misma comentó que uno de los retos fue evolucionar como individuos sin dejar de sostener una unión que, para ella, siempre fue un trabajo constante.

Señales antes de la decisión

Aunque la confirmación del fin de su matrimonio de dos décadas es reciente, varios seguidores y expertos en cultura pop notaron pequeñas señales en redes sociales. Por ejemplo, Pink no celebró públicamente su aniversario número 20 junto a Carey, y en los últimos años han compartido más momentos familiares por separado que juntos.

Además, en entrevistas pasadas la cantante ha sido extremadamente honesta sobre los retos de mantener una relación larga bajo el ojo público, incluso describiendo el matrimonio como algo que requiere volver constantemente a la mesa para reconectar, comunicarse y redefinir prioridades.

Hasta ahora no se ha hecho público un motivo oficial para esta separación. Tanto Pink como Carey han decidido tomar caminos separados, pero ninguno ha dado una explicación detallada, lo cual es bastante común en estas situaciones, especialmente cuando hay hijos de por medio.

Lo que sí parece claro es que esta ruptura llega después de muchos años de trabajo en su relación, de altibajos visibles y también de una evolución personal significativa para ambos.

