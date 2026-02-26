Kate Middleton: así fue el tierno momento que protagonizó la princesa en compañía de una pequeña fanática

Hablar de Kate Middleton no solamente es sinónimo de resiliencia, sino también de una mujer fuerte, inteligente y con un gran sentido de la moda. Y es que la princesa de Gales se ha convertido en una de las figuras más queridas de la familia real británica en la actualidad, llevando a los medios del mundo a destacar también su lado humano y cercano, que la suele mantener muy unida al pueblo británico.

Este jueves, durante los compromisos oficiales que ella y el príncipe William tuvieron que cumplir en Gales, Kate protagonizó un momento sumamente emotivo cuando una pequeña niña se acercó a abrazarla con gran entusiasmo, ¡y no la soltaba!

Así fue el tierno momento que rápidamente se viralizó, haciendo que más de uno se enterneciera con la escena.

El abrazo de Kate Middleton que se robó los titulares

El emotivo momento ocurrió a las afueras de la Galería Oriel Davies, en Newtown, lugar al que los príncipes de Gales acudieron para conocer un proyecto comunitario que está enfocado en el bienestar infantil. La visita formó parte de la agenda previa al día de San David, una fecha bastante significativa en Gales y donde Kate y William aprovecharon para recorrer distintas iniciativas comunitarias en Powys.

Mientras los príncipes saludaban a los asistentes reunidos frente a la galería, una pequeña niña corrió en dirección a la princesa y la abrazó con ternura. Lejos de incomodarse, Kate se inclinó ligeramente para corresponder el abrazo de la pequeña, quien escondió su rostro en el abrigo de la princesa mientras ella la sostenía en un gesto protector.

Kate Middleton intercambia tierno abrazo. Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Kate recibe un collar hecho a mano

Más tarde, Los Príncipes también recibieron ramos de flores de otros niños presentes y se dedicaron a conversar con ellos, agradeciendo cada detalle. Otro de los momentos entrañables que dejó esta visita ocurrió durante un taller artístico del Premio Memorial Alexandra Reinhardt, iniciativa dedicada a apoyar la creatividad juvenil.

Otra pequeña le entregó un regalo sorpresa a Kate, el cual consistía en un collar hecho en casa. Este gesto enterneció visiblemente a la princesa, quien inmediatamente decidió colocárselo con ayuda de dos niñas mientras, entre risas, apartaba su pelo para colocar correctamente el accesorio.

Kate Middleton y su elegante atuendo rojo

Como ya es costumbre, cada vez que hablamos de Kate Middleton, su impecable estilo no pudo pasar desapercibido en esta ocasión, y es que la princesa recurrió a un total look en color burdeos que no solo la hizo resaltar con elegancia, sino que también capturó la mirada de aquellos que se percataron de que estaba reutilizando su atuendo.

Al encuentro llegó con un abrigo de Alexander McQueen que combinó a la perfección con unas botas de piel rojas de la firma Gianvito Rossi, una falda de largo midi roja con textura tableada y una blusa de moño al cuello de ME+EM.

Sobre el conjunto, que decidió llevar un broche de narciso, símbolo nacional galés, en honor al día de San David, destacando sus pendientes de citrino Kiki McDonough.

Kate Middleton nos regaló este jueves dos momentos memorables, el primero encabezado por su elegante atuendo en color rojo burdeos y el segundo demostrando un gesto sumamente conmovedor al regresarle un abrazo a una pequeña fan.