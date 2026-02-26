“¿Por qué nadie vino a protegerme?”: Lindsay Lohan habla como nunca sobre su vida, fama y adolescencia

No sabemos qué es lo que tiene este año, pero nuestras celebridades de la infancia favoritas han decidido que 2026 será el año de las revelaciones. Ayer, Hilary Duff decidió hablar sin tapujos de temas de los que pocas veces había accedido a expresar y hoy es el turno de otra contemporánea.

Lindsay Lohan decidió aprovechar el espacio de una reciente entrevista para abrir su corazón y hablar sobre lo que representó para ella crecer en un entorno en el que la fama y la atención pública fueron constantes del día a día.

Esto fue lo que la actriz y cantante de 39 años dijo.

Lindsay Lohan recuerda cómo manejó la fama a los 17

Desde muy pequeña, Lindsay conquistó las pantallas del cine gracias a su talento y gran carisma. Lo que comenzó como una exitosa y prometedora carrera, pronto llevaría a una joven de 17 años a conocer un mundo no tan agradable de la fama y Hollywood.

Durante una entrevista para la revista “Vogue Arabia”, la actriz recuerda que, a pesar de haber contado con éxitos en el pasado, “Mean Girls” fue la película que la catapultó aún más al éxito. A pesar de que esto podría sonar como el sueño de cualquier actriz o actor adolescente, Lindsay recuerda la experiencia como algo “abrumador y absorbente”.

“Ahora miro hacia atrás y me pregunto: ‘¿por qué nadie vino a sacarme de allí y a protegerme más?’”, reflexionó la actriz, quien, desafortunadamente, tuvo que conocer el lado oscuro de Hollywood a una edad temprana.

¿Por qué Lindsay se mudó a Dubái?

A pesar de que Lindsay menciona que su momento de fama tuvo recuerdos divertidos, también reconoce que fueron años bastante complicados, admitiendo que le hubiera gustado haber escuchado a sus padres y regresar a Nueva York en lugar de quedarse en Los Ángeles. Sobre esto reflexionó: lo complejo que resulta para un adolescente poner límites en una industria bastante tentadora.

Las vivencias que le tocaron experimentar la llevaron a atravesar años intermitentes en el cine. A pesar de haber sido una exitosa figura juvenil, pronto dejó de encontrar papeles que realmente la inspiraran a continuar con su carrera.

Por esta razón, en 2014 decidió mudarse a Dubái, convirtiendo a Emiratos Árabes Unidos en un refugio que la alejara del ruido mediático que había experimentado en Estados Unidos.

El renacer profesional de Lindsay Lohan

Este cambio de escenario la ayudó a experimentar una transformación personal en la que su bienestar comenzó a adquirir un papel protagónico en su vida. En 2020 comenzó una relación con Bader Shammas, con quien se casó en 2022 y un año después, en conjunto, dieron la bienvenida a su hijo Luai, siendo esta una de las etapas más estables y privadas de su vida.

En la entrevista reconoció que la distancia física que mantuvo con Hollywood le permitió reconectar con ella misma y replantearse su vínculo con la industria; de esta forma tomaría la decisión de regresar al cine protagonizando comedias románticas para la plataforma de streaming Netflix, y haciendo un regreso triunfal a la pantalla grande con la secuela de “Un viernes de locos”.

“Ahora se siente bien dirigir mi propio barco”, mencionó la actriz.

A pesar de que Lindsay Lohan habla como nunca sobre su vida, fama y adolescencia en esta nueva entrevista, para sus fanáticos ha sido bastante grato saber y ser testigos del equilibrio que la estrella logró encontrar en su vida. Hoy, la también cantante disfruta de una vida plena y tranquila lejos de los excesos que algún día marcaron su historia.