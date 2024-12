¡En exclusiva! Salma Hayek nos cuenta detalles detrás de la nueva serie Como agua para chocolate

“Como Agua para Chocolate": Una historia atemporal que regresa en forma de serie

Esta icónica novela escrita por Laura Esquivel, vuelve a cobrar vida con una adaptación en formato de serie, producida por la actriz y productora Salma Hayek. Este proyecto representa un sueño personal para Salma, quien confiesa que esta obra no es solo una de sus favoritas, sino también una de las primeras películas mexicanas que la marcó profundamente por su capacidad de trascender fronteras. “Fue la primera película en español que vi ser respetada y admirada en Estados Unidos”, comenta.

¿Qué te motivó a adaptar Como agua para chocolate, una novela tan querida e icónica?

“Es querida, icónica, pero también es una de mis favoritas. Además, está escrita por una de mis escritoras mexicanas favoritas, una gran mujer, Laura Esquivel. Siento que es uno de nuestros clásicos y la película tuvo un significado muy personal para mí. Fue la primera película que vi que trascendió el mercado latino y que fue admirada y respetada también en Estados Unidos, a pesar de que estaba en español.” comentó

Salma también explico que se tiene la creencia de que los clásicos no deben ser tocados; sin embargo en casos como este donde la obra es tan especial, las nuevas interpretaciones enriquecen su legado.

Cortesía

“Los clásicos ingleses se vuelven a hacer porque valen la pena y uno quiere ver las diferentes interpretaciones, como los clásicos de teatro, quieres ver cuáles son las interpretaciones nuevas. Sobre todo, siendo un libro sobre mujeres, para mí era interesante ver cómo las nuevas generaciones de actrices interpretan a esos personajes 32 años después. Y los directores cómo interpretan, porque el mundo ha cambiado tanto en estos 32 años… la novela sigue vigente.”

Además, destaca cómo las plataformas actuales permiten que esta historia llegue a nuevas generaciones y a audiencias internacionales, ampliando su alcance más allá de lo que se logró en su momento.

En ese aspecto, a toda esta gente que va a descubrir la historia, ¿cómo les explicarías qué es el realismo mágico?

“Yo explicaría el realismo mágico así, para quienes no son latinoamericanos. Porque los mexicanos lo entienden, pero también en Latinoamérica: el realismo mágico es ser latino, porque para nosotros la magia es lo cotidiano. Nos parece completamente real ver la riqueza de la vida; creemos en hacer poesía de las situaciones difíciles y en buscar la belleza. Entonces, se nos aparecen cosas muy mágicas, por ejemplo: estamos presentes para recibir mensajes de los animales, de las plantas, en contacto con la Tierra, en la manifestación de las cosas que uno sueña.” dijo

El elenco: nuevas y consagradas estrellas

La serie cuenta con un elenco que mezcla experiencia y frescura. Actrices consolidadas como Irene Azuela y Ángeles Cruz aportan su vasta experiencia, mientras que jóvenes talentos como Azul Guaita, Ana Valeria Becerril y Andrea Chaparro sorprenden con su presencia en pantalla.

Cortesía

“Tenemos dos grandes actrices, que para mí son una inspiración y una escuela de donde aprender. Tienen mucha experiencia y son Irene Azuela y Ángeles Cruz. Yo sabía del porte, del tamaño del talento y lo que nos iban a aportar. Las audiciones de las chicas fueron maravillosas; esperaba mucho de ellas, pero me sorprendieron. Me parecen geniales, súper talentosas, inteligentes, interesantes, y por todo esto, les doy crédito. Pero hay una cosa, que es una realidad y que tengo que decir: uno no tiene manera de adquirir eso con ningún tipo de trabajo; las tres Azul Guaita, Ana Valeria Becerril y Andrea Chaparro son unas estrellas.”, asegura Salma.

Cortesía

¿Cómo fue tu rol como productora ejecutiva y cómo fue esta relación entre tu casa productora Ventanarosa, Endemol y HBO?

Como productora ejecutiva, Salma detallo los retos de dar vida a un proyecto de época con un presupuesto ajustado, múltiples locaciones y un elenco numeroso. A pesar de las complicaciones, destaca la pasión y dedicación del equipo. Sin embargo, admite que producir virtualmente, (una práctica que se popularizó con la pandemia), le ha quitado parte del sabor al proceso.

“Muchos cocineros en la cocina siempre es complicado, pero los resultados han valido completamente la pena. Otro tema son los presupuestos, porque es una serie muy ambiciosa: de época, tiene un elenco muy grande, locaciones diversas y complicadas de llegar y de filmar, entonces tenemos que hacer “realismo mágico” con los presupuestos. Pero, por otro lado, qué bonito estar en un set donde todos los que trabajan lo hacen con tanto cariño para el proyecto. No siempre pasa, y aquí le entregan todo, donde hay un buen ambiente, una buena vibra; la gente se quiere. Pero la otra complicación para mí —y también tiene que ver con el presupuesto en cierto punto— es que no me gusta, pero es efectivo: ahora estamos produciendo, como estamos haciendo la entrevista, virtualmente”. expresó.

¿Tienes algún platillo que esté dentro de la serie, la historia, que sea predilecto tuyo o que tengas algún recuerdo que puedas compartirnos?

La cocina es un tema central de la historia y una fuente de inspiración para la audiencia. Salma espera que esta serie despierte el amor por la cocina, un arte que a veces se pierde en la era de la comodidad digital.

Cortesía

Además, comparte un detalle personal: su madre preparaba las icónicas codornices en salsa de rosas, un platillo que resuena profundamente en ella y que planea redescubrir con la ayuda del reconocido chef Enrique Olvera y en un futuro quizá compartir la receta ante la audiencia y medios.

Es una historia que sucede hace más de 100 años, que sucede en la época de la Revolución Mexicana. ¿Por qué crees que se siente tan actual?

Ambientada en la época de la Revolución Mexicana, Como agua para chocolate sigue siendo una historia actual porque aborda temas universales como el cambio, tanto a nivel personal como social. “Esto es parte de la genialidad de la obra, del libro, porque es una historia sobre cambio macro y micro; el cambio político de un país y los cambios que suceden dentro del hogar, dentro de una casa, dentro de la familia; los cambios de qué tradiciones, a cuáles nos aferramos más, quiénes son los que se aferran y los que las pelean también. Y esta lucha constante de la mujer por su propia identidad y por tener las riendas de su propio destino, de quién enamorarse también.”, concluyó.

Cortesía

La nueva adaptación promete cautivar a la audiencia global con su mezcla de tradición, magia y emoción, consolidando nuevamente a Como agua para chocolate como un clásico imperecedero.