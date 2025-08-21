Dua Lipa y sus 5 looks más icónicos para lucir impecable este otoño

Dua Lipa se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música y de la moda. Ante cada aparición pública, la cantante logra a sorprender a propios y extraños por su estilo atrevido, moderno y sensual. Ya sea que la veamos en una alfombra roja o caminando por las calles del mundo, sus looks siempre serán sinónimo de tendencia e inspiración. Este otoño 2025, su estilo se convierte en musa y guía de estilo para aquellas que buscan transformar su guardarropa o apostar por atuendos con mucha personalidad como los de ella.

Dua Lipa: un icono de estilo

A lo largo de su carrera, la cantante ha demostrado que no le tiene miedo a los estampados arriesgados, los colores vibrantes o las siluetas que, a la mirada de muchas, podrían resultar poco convencionales. Sin embargo, la magia de su estilo (y la razón por la cual se ha convertido en una gran inspiración), se basa en lograr equilibrar estas prendas con elementos atemporales que le permiten vestir de forma icónica y siempre con su personalidad.

Los 5 looks icónicos de Dua Lipa

Mini vestido de encaje rojo con chamarra de piel oversized.

Durante el after party de los Brit Awards del 2024, Dua apostó por un mini vestido rojo de encaje que se convirtió en la pieza central de su look, el cual la dotó de sensualidad y un aire atrevido. Apostando por una chamarra oversized de piel con detalles en color rojo, para equilibrar la pieza protagonista, este elemento lo usó para dar un toque grunge y desenfadado pero sin sacrificar la elegancia.

Una combinación sensual e inspirada en los colores terracota del otoño. Instagram @dualipa

Esta combinación funciona en el otoño gracias al contraste de las texturas que hay en él, además la gama de colores elegida queda muy a tono con la temporada. Otro plus que vuelven a este look en un atuendo otoñal es el uso de las medias negras, las cuales no solo terminaron de hacer un outfit sensual, también permite abrigarse en el frío.

Conjunto Chanel

Dentro de la Semana de la Moda de París, Dua lució un atuendo muy elegante durante Chanel Women’s Haute-Couture Spring/Summer 2025. Apostando por un conjunto de dos piezas de Chanel en color negro y con textura tweed, el cual acompañó de un bolso acolchado negro y un gran moño en el pelo que hicieron que su look fuera elegante y femenino. Esta opción es ideal para el otoño gracias a su material, el cual puede ser un aliado contra el frío de la temporada, además, el negro es el comodín de otoño/invierno, pues, es un color que se adapta perfectamente a ella.

Inspírate para brillar en otoño con el traje tweed de Dua Lipa. Instagram @dualipa

Vestido entallado negro

Para una presentación con British Vogue, Dua apostó por un vestido negro entallado con cuello tipo halter que resalta por llevar un acabado de plumas en color burdeos que no solo dan textura al vestido, sino mucho dramatismo; por la parte de atrás lleva la espalda descubierta con un escote profundo que lo dota de sensualidad y elegancia. Apostar por un look similar será un total acierto, especialmente si tienes un evento importante que cubrir.

El vestido tipo halter de Dua Lipa que debes lucir en otoño si tienes un evento formal. Instagram @dualipa

Traje sastre monocromático

Dua Lipa ha demostrado que un traje estructurado siempre será el compañero perfecto para un atuendo formal, elegante, sensual y poderoso. Como parte de los promocionales de su campaña con YSL, la vimos portando un traje sastre de dos piezas en color negro a juego con un top de escote profundo en V y de accesorio un cinturón negro de hebilla dorada. Estos elementos en conjunto se llevan bien en otoño, aunque también podrías apostar por ellos por separado.

Gabardina con botas largas

Durante la promoción de su álbum ‘Radical Optimism’, Dua paseó por las calles de Londres con un atuendo sensual y muy vibrante. Apostando por una gabardina en color verde, un vestido entallado negro, sus características medias y un elemento que será imprescindible para esta temporada de otoño: las botas altas.

Dua Lipa con gabardina y botas altas. Neil Mockford/GC Images

Este otoño 2025, sus looks confirman que la moda es una de sus formas de expresión favoritas, demostrando que Dua Lipa es mucho más que una superestrella del pop, es también una gran inspiración y referente para vestirnos con elegancia y un estilo único, tal como lo hace ella.