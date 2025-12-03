5 cortes de pelo que disimulan la raíz y las canas que serán tendencia en enero 2026

El inicio de año llega con nuevas tendencias capilares pensadas para simplificar la rutina, suavizar la transición de color hacia las canas y hacer que el crecimiento de la raíz pase prácticamente desapercibido. Cada vez más mujeres optan por abrazar su textura natural, experimentar con tonos más low-maintenance y elegir cortes de pelo inteligentes que aporten dinamismo, favorezcan el rostro y creen efectos visuales que ayuden a difuminar cualquier contraste de color.

Enero de 2026 se perfila como un mes donde la naturalidad se impone, pero sin renunciar a un estilo sofisticado. Si estabas buscando inspiración para un cambio de imagen, estos son los cinco cortes que dominarán el próximo año y que te ayudarán a lucir una melena fresca, elegante y con un acabado homogéneo sin esfuerzos.

Bob degrafilado con capas

Perfecto para quienes buscan movimientos sin perder estructura. El bob de grafilado introduce microcapas que suavizan el contraste entre la raíz más oscura y mechones largos claros o canosos. Gracias a su caída ligera y a la textura que genera alrededor del rostro, este corte crea un efecto de transición difuminada. Es ideal si estás dejando crecer el tinte O quieres que tus canas se integren de forma natural con el resto de tu melena.

Corte midi francés con fleco largo

El french midi se convertirá en uno de los favoritos de inicio del 2026 por su elegancia desenfadada. Se caracteriza por llegar justo por encima de los hombros, y este inicio de año apuesta por lucirse con un fleco largo que enmarca el rostro y desvía la atención de la raíz.

La clave está en el acabado ligeramente ondulado que añade dimensión en la zona superior, camuflando cualquier diferencia tonal. Funciona de maravilla en melenas con canas mezcladas o en procesos de transición.

Corte shag

El shag suave, una versión más pulida del clásico setentero, se posiciona como una apuesta segura para quienes buscan volumen en la parte de la coronilla. Sus capas ascendentes crean una ilusión óptica que oculta el crecimiento del pelo en la raíz y aporta un look dinámico y juvenil.

Además, las capas irregulares hacen que las canas se mezclen de forma orgánica con el resto de la melena, dando un efecto moderno y despreocupado.

Long bob degradado

El long bob seguirá en tendencia, pero en 2026 llega con un degradado mucho más sutil. Este corte permite equilibrar el color mediante una caída progresiva hacia adelante, lo que sirve para alargar visualmente el cuello y dirigir la mirada al contorno del rostro.

Su estilo degradador suaviza la línea de crecimiento y favorece a mujeres con primeras canas, pues las integra sin marcar mucho contraste.

Corte pixie con textura

El pixie texturizado será el favorito de las mujeres que buscan comodidad. Su textura ligera y acabado “despeinado” difuminan cualquier diferencia entre raíces y puntas. Al dejar la parte superior ligeramente más larga, se obtiene un efecto voluminoso que disimula la zona donde el pelo crece más oscuro o más claro. Este corte funciona especialmente bien en melenas con canas distribuidas de forma irregular.

Los cortes de pelo que dominarán enero del 2026 comparten un objetivo clave: hacer que la melena luzca natural, equilibrada y favorecedora sin depender de retoques constantes. Ya sea con capas sutiles, texturas estratégicas o largos versátiles, estas propuestas están pensadas para abrazar la transición del color y suavizar la apariencia de las canas con estilo y frescura.