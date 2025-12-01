Suscríbete
Kate Middleton es elogiada por su buen gusto en diseño de interiores, ¡así decoró su nuevo hogar en Forest Lodge!

Kate Middleton ha demostrado tener grandes habilidades en el diseño de interiores y ahora las pondrá a prueba en su nuevo hogar, Forest Lodge.

Diciembre 01, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

En los últimos días, Kate Middleton y el príncipe William se han instalado en Forest Lodge junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis, una propiedad que se perfila como la futura residencia oficial de la pareja, incluso cuando William ascienda al trono.

La mudanza que estaba programada justo antes de Navidad, se adelantó gracias a que los trabajos de mantenimiento y remodelación terminaron antes de lo previsto; sin embargo, falta que la princesa de Gales le dé su toque personal a su nuevo hogar.

Esta no es la primera vez que Kate participa en la decoración de las residencias reales, pues tras su boda con el príncipe William, la princesa de Gales se ha encargado de decorar los hogares que han tenido.

Antes de mudarse a Forest Lodge, la pareja ha ocupado otras residencias, y Kate se ha encargado de convertirlas en un hogar con su impecable estilo de decoración y diseño de interiores como en Nottingham Cottage, Anmer Hall y el apartamento 1A del Palacio de Kensington.

Por eso se cree que la decoración de Forest Lodge la ha estado planeado por meses y ahora está lista para comenzar, y de acuerdo con el MailOnline, será un diseño “clásico y contemporáneo”.

El pasado mes de septiembre, Kate fue vista en Marina Hills, donde se reunió con varios artesanos locales, que ya se han encargado de amueblar otras residencias reales como el Palacio de Buckingham y Clarence House con sus muebles estampados a mano.

Por otra parte, también se ha confirmado que la nueva residencia de Kate y William estará equipada con una enorme mesa de comedor antigua con capacidad para 24 personas.

Getty Images

El príncipe Harry elogió el talento de decoración de Kate Middleton

Las habilidades decorativas de Kate impresionaron tanto al príncipe Harry que escribió sobre ellas en sus memorias de 2023, Spare. Harry recordó la remodelación que Kate hizo de su apartamento en el Palacio de Kensington como “magnífica”.

El papel pintado, las molduras del techo, las estanterías de nogal llenas de volúmenes de colores apacibles, obras de arte invaluables. Magnífico. Como un museo”, dijo Harry sobre el espacio.

En aquel entonces, Harry y su futura esposa, Meghan Markle , vivían en Nottingham Cottage, y Harry admitió que estaban un poco abrumados por la elegante decoración de Kate.

Los felicitamos por la renovación sin contener los elogios y sintiéndonos avergonzados de nuestras lámparas de Ikea y del sofá de segunda mano que habíamos comprado recientemente en oferta con la tarjeta de crédito de Meg en sofa.com”, escribió.

Melisa Velázquez
