¿Cómo lucir 10 años más joven sin cirugía? 5 cortes de pelo favorecedores para mujeres de 40+

A partir de cierta edad, aproximadamente a los 40, el pelo se convierte en uno de los mejores aliados para rejuvenecer nuestra imagen de forma natural.

Un buen corte de pelo puede suavizar líneas de expresión, estilizar el contorno del rostro y aportar volumen; los demás favorecen. ¿La clave?, elegir estilos frescos, dinámicos y estratégicos que aporten luz y movimiento.

Si quieres lucir hasta 10 años más joven sin recurrir a tratamientos invasivos, estos cinco cortes de pelo, favorecedores y ultraversátiles, serán tu nueva guía de belleza.

Corte bob asimétrico

El bob asimétrico es un clásico moderno que no falla. Al dejar la parte de enfrente ligeramente más larga que la nuca, se crea un efecto visual que ayuda a elevar las facciones y estilizar nuestro cuello. Su acabado pulido aporta mucha elegancia, mientras que la asimetría rompe con la rigidez y suma frescura a nuestra apariencia.

Este corte es ideal para mujeres que tienen poco tiempo porque requiere de un mantenimiento mínimo para estilizarlo. Es ideal para melenas lisas y ligeramente onduladas.

Long bob en capas

Este corte, también llamado lob, es el punto medio perfecto entre el pelo corto y el largo, convirtiéndose en la opción de aquellas que quieren mantener una melena neutra. Su versión en capas largas lo convierte en un verdadero suavizador de facciones, pues cumple con tres objetivos esenciales: restar volumen donde no favorece, aportar ligereza en los contornos y enmarcar el rostro con naturalidad.

El resultado de este corte es un look fresco, dinámico y actual que favorece a casi todos los tipos de rostro, especialmente a los redondos y cuadrados.

Corte shaggy con fleco

Si hay un corte rejuvenecedor por definición, ese es el shaggy. Su estructura de capas suaves crea volumen en la coronilla y aligera las puntas, aportando un aire desenfadado que automáticamente resta años de encima.

Acompañarlo con un fleco ligero, ya sea en formato cortina o wispy, añade un toque juvenil sin llegar a los extremos. Además de suavizar líneas de expresión, especialmente en la zona de la frente y alrededor de los ojos, es perfecto para quienes desean un estilo con personalidad y movimiento natural.

Corte midi recto

Este corte se caracteriza por llegar a la altura de los hombros, y aunque puede llevarse en su versión completamente recta, la recomendación es apostar por lucirlo ligeramente texturizado en la zona de las puntas. Este corte es uno de los favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo porque aporta densidad y cuerpo sin recargar la melena.

Este largo es ideal para iluminar el rostro, pues no endurece los rasgos y facciones, especialmente bien en melenas finas o con poco volumen. Su acabado tiene un toque minimalista que aporta mucha sofisticación a quien lo porta.

Corte pixie

El pixie con volumen superior es un corte atrevido, moderno y lleno de estilo. Su diseño crea un efecto lifting inmediato al despejar la nuca y laterales, concentrando la atención en la parte alta del rostro.

Favorece especialmente a mujeres con facciones marcadas o pómulos altos, y es perfecto para quienes desean un look audaz, práctico y juvenil.

Este corte es ideal para aquellas que buscan un estilizado rápido con textura y movimiento, pues casi nunca requiere del uso de herramientas de calor.

No necesita cirugías ni tratamientos costosos para refrescar tu imagen: un buen corte, pensado estratégicamente, puede transformar por completo la manera en la que la luz cae sobre tu rostro y la forma en la que se perciben tus facciones.

Ya sea que busques un bob elegante o algo más desenfadado, estos cortes de pelo te ayudarán a lucir una versión más luminosa y juvenil de ti misma.