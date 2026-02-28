Uñas francesas: 5 diseños en tendencia que las mujeres elegantes llevarán en primavera 2026

Las uñas francesas se han convertido en el diseño de uñas favorito de muchas mujeres a lo largo de los años, y es que han sido de los pocos que han logrado evolucionar y adaptarse a las tendencias. Este año se suman a propuestas como el ojo de gato, el efecto cromado o las ideas maximalistas para convertirse en uno de los manicures más solicitados en los salones de belleza.

Si tú, como muchas de nosotras, eres fanática de este clásico, descubre los cinco diseños en tendencia que las mujeres elegantes llevarán en primavera 2026.

Uñas francesas ombré + cat eye

Elegante, femenino y a la moda, las uñas francesas con efecto ombré no solamente dominarán los diseños de uñas de esta primavera, sino que también se estarán sumando al uso del popular ojo de gato para crear un diseño creativo y refinado.

Lograr esta tendencia no requiere mucho, pues bastará crear el efecto degradado con el color blanco de esta técnica sobre una base nude, y una vez curado este trabajo, tendrás que aplicar tu cat eye favorito (principalmente en tono plateado) de la punta hacia el centro de la uña para que, al activar las partículas magnéticas, su brillo quede únicamente concentrado en donde comienza el efecto ombré.

Francés doble

Este diseño no solo es creativo, sino también sumamente favorecedor. Para lograrlo, tendrás que colocar sobre todas tus uñas una base de rubber rosa en efecto mate y sobre ella aplicar tu efecto ojo de gato favorito. Una vez satisfecha con el resultado, con ayuda de cintas para uñas tendrás que trazar dos líneas difuminadas en color blanco, las cuales se van a encontrar con un trazo lateral para lograr un francés en forma de triángulo muy sofisticado.

Uñas francesas con ojo de gato

Esta tendencia está revolucionando las redes sociales y consiste en aplicar tu cat eye preferido sobre todas las uñas, mientras que con un imán especial llevas todas las partículas a la punta, acomodándolas de forma que estas logren recrear la media luna característica del francés con el efecto magnético.

Esto ya no solo es innovador y creativo, sino que también es perfecto para apostar por un diseño de uñas femenino y elegante.

Francés cat eye + cromo

El efecto espejo y el ojo de gato seguirán dominando los diseños de uñas de esta temporada y por esa razón decidieron juntarse en un mismo diseño para lograr un francés doble espectacular. La técnica para realizar este french es colocar una capa de efecto ojo de gato sobre todas las uñas y formar la media luna del clásico francés con ayuda de un imán, moviendo las partículas magnéticas.

Una vez que esté satisfecha con ese resultado, tendrás que dibujar una vez más la forma de media luna para aplicar sobre ella un efecto cromado y tendrás como resultado un diseño de uñas creativo y lleno de brillo.

Glassy french

La joya de la corona del estilo francés para esta primavera 2026 serán las glassy french, un manicure que está comenzando a tomar bastante fuerza gracias a su aspecto natural y acabado elegante. Estas uñas buscan enfatizar el borde libre natural de la uña en su color blanco original, pero sin que este sea tan evidente o pigmentado como en un francés tradicional.

Es por ello que su técnica de aplicación consiste en pasar un toque muy ligero de gel casi lechoso o beige en las puntas y encima aplicar una base rubber que se asemeje al color natural de nuestra almendra.

Las uñas francesas estarán revolucionando la temporada, convirtiéndose en las opciones favoritas de muchas para llevar unas manos refinadas y femeninas. Si aún no sabías cómo lucirlas, ahora tienes 5 diseños en tendencia que las mujeres elegantes llevarán en primavera 2026.