Peinados elegantes: 5 ideas de chongo que puede llevar en tu cena navideña sin verte desalineada

La temporada navideña llega con el ambiente de cenas, reuniones familiares y eventos donde queremos vernos impecables sin invertir horas frente al espejo. Los chongos, en todas sus versiones, se han convertido en el peinado ideal para mujeres que buscan elegancia, practicidad y un efecto rejuvenecedor instantáneo.

Para esta Navidad, las alternativas para estilizar el pelo son infinitas; sin embargo, si lo que deseas es apostar por algo rápido, sofisticado y altamente favorecedor, revisa estas ideas de peinados elegantes con chongo para lucir un look festivo sin caer en el efecto “despeinada”.

Chongo bajo con raya lateral

Este es el peinado, uno de los más elegantes por excelencia. El chongo bajo, perfectamente pulido y acompañado de una raya lateral, estiliza el rostro y realza los pómulos, por lo que es el peinado ideal para aquellas que poseen una melena lisa, aunque también puede funcionar con ondas ligeras.

Chongo alto tipo bailarina

Si buscas estilizar tu cuello y dar un efecto de rostro más elevado, el chongo alto se convierte en la mejor opción y el aliado perfecto para lograrlo. Su altura genera un lifting inmediato, sin necesidad de trucos extra, sin mencionar que es un estilo que se ve altamente elegante.

Si no buscas algo extremadamente pulido, puedes dejar algunos mechones finos sueltos a los costados para añadir un toque de “desenfado”, pero sin romper la sofisticación del peinado.

Chongo con trenza

Las trenzas a juego con los chongos son la combinación perfecta de aquellas que buscan un look elaborado sin que comprometa la sobriedad.

Para este peinado puedes optar por una trenza clásica o recurrir al tejido de espiga y envolverlo hasta formar un chongo. Este peinado es altamente femenino, romántico y con apariencia “messy”, características acordes con la atmósfera navideña.

Este es un peinado que funciona perfectamente en melenas gruesas y con mucho volumen, así que si esta es la textura de tu pelo, no dudes en usarlo.

Chongo desenfadado

El messy bun también puede ser elegante si se trabaja correctamente. La clave está en lograr un desorden calculado, es decir, agregar mechones suaves y textura que hagan que el peinado luzca natural, pero sin apariencia de recién levantada.

Este peinado es perfecto para aquellas que buscan un look fresco y juvenil, pero no quieren comprometer la sofisticación de su imagen o el atuendo final navideño.

Es el compañero perfecto de cualquier tipo de look, desde suéteres tejidos hasta conjuntos más elaborados y elegantes como el palazzo.

Chongo con pinza

Las pinzas pueden convertirse en el aliado perfecto para ayudarnos a lucir un moño elegante y refinado. Podemos encontrarlas en diferentes diseños, colores y texturas, incluso con figuras y brillo para dar un toque más elegante al peinado; sea el modelo que elijas, es la opción rápida y sencilla para lucir un recogido sobrio y sofisticado esta Navidad.

Los peinados elegantes con chongos son una apuesta segura para cualquier escena navideña, pues nos ayudan a lucir impecables y son sumamente favorecedores a cualquier edad que elijamos llevarlos. Ya sea que prefieras un acabado pulido, algo más romántico, o lo tuyo sea lo sencillo y práctico, estas ideas te garantizan un look sofisticado, sin esfuerzo, lo que necesitas para festejar esta Navidad.