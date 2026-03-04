Suscríbete
Realeza

La princesa Leonor lleva las mechas babylights perfectas para primavera 2026

Primavera es sinónimo de brillo natural, y eso también se refleja en el pelo. La princesa Leonor ha apostado por una iluminación suave que encaja perfecto con la tendencia de melenas frescas

Marzo 03, 2026 • 
Karen Luna
Princesa Leonor

La princesa Leonor lleva las mechas babylights perfectas para primavera 2026

Pablo Cuadra/Getty Images

Si hay algo que nos gusta observar tanto como los looks de moda, es cómo celebridades e íconos del estilo transforman su pelo para una nueva temporada. Aunque las casas reales no suelen ser las más atrevidas con cambios radicales, este 2026 la Princesa Leonor ha llamado la atención con unas mechas babylights que iluminan su melena rubia y se perfilan como tendencia para esta primavera.

También te interesa...
reina-sofia-reina-letizia-desplante.jpg
¿A Letizia le molesta la complicidad entre Leonor y la reina Sofía? Este video lo supone
Junio 08, 2023
 · 
Regina Barberena Anaya
asi-verian-hijos-brad-pitt-jennifer-aniston.jpg
Así se verían los hijos de Brad Pitt y Jennifer Aniston, según la inteligencia artificial
Junio 07, 2023
 · 
Redacción Vanidades

No hay duda de que Leonor ya no es una niña, y su estilo lo refleja perfectamente, en los últimos años hemos visto cómo su pelo rubio ha evolucionado de melena larga a peinados con textura, ondas suaves y detalles que aportan luz al rostro.

Mechas babylights: el toque sutil que cambia todo

Las mechas babylights son la versión soft de las mechas tradicionales, pues son finísimas, dispersas y prácticamente imperceptibles en un primer vistazo, pero con un efecto luminoso enorme. Este tipo de coloración aclara solo unos tonos la melena, creando un brillo natural que suaviza los rasgos y aporta frescura al rostro, algo que encaja perfecto con la tendencia beauty de primavera-verano 2026.

King Felipe Of Spain Delivers Collar Of The Distinguished "Toison De Oro" To Queen Sofia

La princesa Leonor ha llamado la atención con unas mechas babylights que iluminan su melena rubia.

Carlos Alvarez/Getty Images

Por qué las mechas babylights funcionan para primavera 2026

Este 2026 la tendencia en color de pelo gira en torno a acabados que aporten luz sin requerir mantenimiento excesivo. Según expertos, los estilos que juegan con tonos suaves y multidimensionales son los que mejor combinan con el clima primaveral y con el deseo de una imagen radiante pero natural.

Las babylights encajan con esto porque:

  • Crean un efecto de brillo dorado o miel sin contrastes fuertes.
  • Son discretas pero aportan movimiento y dimensión al cabello.
  • Se adaptan bien tanto a melenas largas como a midi o con capas.
También te interesa
Letizia Ortiz
Belleza
Cuál es el gloss favorito de Letizia Ortiz para lucir unos labios hidratados
Noviembre 19, 2023
 · 
Emma Duarte
Letizia Ortiz
Belleza
Imita este maquillaje de Letizia Ortiz y brilla en todas tus reuniones decembrinas
Noviembre 18, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Aunque la princesa suele mantener un estilo muy clásico y sobrio propio de su rol institucional (con peinados que van desde ondas suaves hasta recogidos pulidos) este sutil toque de color refresca su imagen sin perder esa elegancia que la caracteriza.

princesa Leonor mechas Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Captura de pantalla 2026-03-03 a la(s) 2.31.27 p.m..png
Entretenimiento
¿De qué murió Chase Pistone? Esto sabemos del deceso del expiloto de NASCAR que falleció a los 42 años
Marzo 03, 2026
 · 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-03-03 a la(s) 12.09.02 p.m..png
Belleza
Uñas 2026: 5 tendencias de manicure que rejuvenecen las manos con elegancia
Marzo 03, 2026
 · 
Karen Luna
El rey Carlos III le retira la invitación a su hermano Andrés Mountbatten-Windsor para Navidad
Realeza
Carlos III no tiene planes de ver a Andrés y la tensión aumenta en Buckingham
Marzo 03, 2026
 · 
Karen Luna
trajes-de-bano-elegantes-para-sentirte-increible-este-verano.png
Moda
Trajes de baño elegantes para sentirte increíble este verano
Marzo 03, 2026