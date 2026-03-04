La princesa Leonor lleva las mechas babylights perfectas para primavera 2026

Si hay algo que nos gusta observar tanto como los looks de moda, es cómo celebridades e íconos del estilo transforman su pelo para una nueva temporada. Aunque las casas reales no suelen ser las más atrevidas con cambios radicales, este 2026 la Princesa Leonor ha llamado la atención con unas mechas babylights que iluminan su melena rubia y se perfilan como tendencia para esta primavera.

No hay duda de que Leonor ya no es una niña, y su estilo lo refleja perfectamente, en los últimos años hemos visto cómo su pelo rubio ha evolucionado de melena larga a peinados con textura, ondas suaves y detalles que aportan luz al rostro.

Mechas babylights: el toque sutil que cambia todo

Las mechas babylights son la versión soft de las mechas tradicionales, pues son finísimas, dispersas y prácticamente imperceptibles en un primer vistazo, pero con un efecto luminoso enorme. Este tipo de coloración aclara solo unos tonos la melena, creando un brillo natural que suaviza los rasgos y aporta frescura al rostro, algo que encaja perfecto con la tendencia beauty de primavera-verano 2026.

La princesa Leonor ha llamado la atención con unas mechas babylights que iluminan su melena rubia. Carlos Alvarez/Getty Images

Por qué las mechas babylights funcionan para primavera 2026

Este 2026 la tendencia en color de pelo gira en torno a acabados que aporten luz sin requerir mantenimiento excesivo. Según expertos, los estilos que juegan con tonos suaves y multidimensionales son los que mejor combinan con el clima primaveral y con el deseo de una imagen radiante pero natural.

Las babylights encajan con esto porque:

Crean un efecto de brillo dorado o miel sin contrastes fuertes.

Son discretas pero aportan movimiento y dimensión al cabello.

Se adaptan bien tanto a melenas largas como a midi o con capas.

Aunque la princesa suele mantener un estilo muy clásico y sobrio propio de su rol institucional (con peinados que van desde ondas suaves hasta recogidos pulidos) este sutil toque de color refresca su imagen sin perder esa elegancia que la caracteriza.

