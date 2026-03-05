Kate Moss presume corte de pelo que rejuvenece hasta 10 años en Paris Fashion Week.

Kate Moss sabe perfectamente cómo hacer que un look sencillo se convierta en tendencia y eso fue justo lo que pasó durante su aparición en la Paris Fashion Week, donde la supermodelo británica volvió a captar miradas, pero esta vez por un detalle beauty que no pasó desapercibido.

Con su estilo relajado (ese que parece no esforzarse demasiado pero siempre se ve increíble) Kate apareció con una melena renovada que muchos fans y expertos ya describen como uno de esos cortes que ayudan a suavizar los rasgos y aportar un aire más juvenil.

El corte de Kate Moss que conquistó Paris Fashion Week

Durante Paris Fashion Week, Kate Moss dejó ver una media melena con capas suaves y movimiento natural. El largo cae ligeramente por debajo de los hombros, un punto intermedio que suele favorecer mucho porque enmarca el rostro sin verse demasiado pesado.

Lo interesante de este corte es que no se siente rígido ni demasiado estructurado, al contrario, las capas ligeras crean volumen y permiten que el pelo tenga movimiento, algo que inmediatamente da una sensación más fresca al look.

Además, Kate llevó su melena con ondas muy suaves y textura natural, fiel a ese estilo effortless que la ha caracterizado durante décadas. Es ese tipo de peinado que parece casual, pero que en realidad está muy bien pensado para que todo se vea ligero.

Por qué las medias melenas siguen siendo tendencia

Los estilistas llevan tiempo diciendo que las melenas de longitud media son de las favoritas, especialmente cuando se buscamos un cambio de look sin arriesgar demasiado. Este largo regala movimiento, volumen y ligereza, a diferencia de los estilos demasiado largos o de cortes muy rectos, las capas suaves ayudan a enmarcar el rostro y a suavizar las facciones, lo que puede dar una apariencia más fresca.

Desde los años noventa, Kate Moss ha sido mucho más que una supermodelo, con el tiempo se convirtió en un verdadero referente de estilo, alguien capaz de transformar lo simple en algo aspiracional. Por eso, cada vez que aparece en un evento tan importante como Paris Fashion Week, siempre nos inspira.

