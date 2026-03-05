Suscríbete
Belleza

Kate Moss presume corte de pelo que rejuvenece hasta 10 años en Paris Fashion Week

Desde los años noventa, Kate Moss ha sabido convertir lo sencillo en algo icónico y su pelo no ha sido la excepción.

Marzo 05, 2026 • 
Karen Luna
Dior Homme: Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Menswear Fall-Winter 2025/2026

Kate Moss presume corte de pelo que rejuvenece hasta 10 años en Paris Fashion Week.

Getty Images

Kate Moss sabe perfectamente cómo hacer que un look sencillo se convierta en tendencia y eso fue justo lo que pasó durante su aparición en la Paris Fashion Week, donde la supermodelo británica volvió a captar miradas, pero esta vez por un detalle beauty que no pasó desapercibido.

También puedes leer:
Long bob
Belleza
Los mejores 5 cortes de cabello rejuvenecedores que serán tendencia este 2025, según la inteligencia artificial
Febrero 21, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Victoria Beckham es vista el 29 de septiembre de 2024 en París, Francia street style clavicut galfas lbd.jpg
Belleza
¡Adiós al corte bob! Con esta tendencia te rejuvenecerás si tienes +50
Febrero 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Con su estilo relajado (ese que parece no esforzarse demasiado pero siempre se ve increíble) Kate apareció con una melena renovada que muchos fans y expertos ya describen como uno de esos cortes que ayudan a suavizar los rasgos y aportar un aire más juvenil.

El corte de Kate Moss que conquistó Paris Fashion Week

Durante Paris Fashion Week, Kate Moss dejó ver una media melena con capas suaves y movimiento natural. El largo cae ligeramente por debajo de los hombros, un punto intermedio que suele favorecer mucho porque enmarca el rostro sin verse demasiado pesado.

Lo interesante de este corte es que no se siente rígido ni demasiado estructurado, al contrario, las capas ligeras crean volumen y permiten que el pelo tenga movimiento, algo que inmediatamente da una sensación más fresca al look.

Además, Kate llevó su melena con ondas muy suaves y textura natural, fiel a ese estilo effortless que la ha caracterizado durante décadas. Es ese tipo de peinado que parece casual, pero que en realidad está muy bien pensado para que todo se vea ligero.

TOM FORD Défilé Fall/Winter 2026 - Guests Arrivals

Durante Paris Fashion Week, Kate Moss dejó ver una media melena con capas suaves y movimiento natural.

Getty Images

Por qué las medias melenas siguen siendo tendencia

Los estilistas llevan tiempo diciendo que las melenas de longitud media son de las favoritas, especialmente cuando se buscamos un cambio de look sin arriesgar demasiado. Este largo regala movimiento, volumen y ligereza, a diferencia de los estilos demasiado largos o de cortes muy rectos, las capas suaves ayudan a enmarcar el rostro y a suavizar las facciones, lo que puede dar una apariencia más fresca.

Desde los años noventa, Kate Moss ha sido mucho más que una supermodelo, con el tiempo se convirtió en un verdadero referente de estilo, alguien capaz de transformar lo simple en algo aspiracional. Por eso, cada vez que aparece en un evento tan importante como Paris Fashion Week, siempre nos inspira.

Kate Moss corte de cabello paris fashion week Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
2.jpg
Entretenimiento
Bryan Adams: 10 datos poco conocidos del intérprete de “Summer of ’69”
Marzo 05, 2026
 · 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-07-25 a la(s) 1.37.18 p.m..png
Belleza
Uñas francesas 2026: 5 maneras de usar este nail art para verte elegante y con clase esta primavera
Marzo 05, 2026
 · 
Karen Luna
Foto1_Principal.jpg
Entretenimiento
Familia, acción y traición: Ana Brenda Contreras revela por qué Polen es el thriller de ViX que todos deben ver
Marzo 05, 2026
 · 
Gabriela Santillán
The Princess of Wales Visits Leicester
Realeza
Kate Middleton sorprende con collar de rosas naturales y perlas durante su visita a Leicester
Marzo 05, 2026
 · 
Karen Luna