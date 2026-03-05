Bryan Adams: 10 datos poco conocidos del intérprete de “Summer of ’69”

Hablar de Bryan Adams es pensar inmediatamente en una de esas voces que marcaron generaciones. Con una carrera que supera las cuatro décadas, el cantante canadiense se convirtió en uno de los nombres más influyentes del rock y el pop gracias a canciones que siguen sonando en todo el mundo. Y claro, entre ellas está la inolvidable Summer of ’69.

Aunque muchos conocen sus éxitos, la realidad es que detrás de su música hay detalles de su vida y su carrera que no todo el mundo sabe. Aquí te compartimos algunos datos curiosos que nos muestran otra faceta del artista.

10 datos poco conocidos de Bryan Adams

1. Nació en Canadá, pero vivió en varios países

Bryan Adams nació en Kingston, Ontario en 1959, su padre trabajaba como diplomático, por lo que durante su infancia vivió en distintos lugares del mundo, incluyendo países de Europa y Asia.

2. Dejó la escuela para dedicarse a la música

Desde muy joven supo que quería ser músico y los 15 años dejó la escuela para enfocarse completamente en su carrera musical.

3. Su primer álbum salió cuando era muy joven

En 1980 lanzó su primer disco titulado Bryan Adams, que aunque no fue un éxito inmediato, marcó el inicio de una carrera que después despegaría a nivel internacional.

4. “Summer of ’69” no habla exactamente del año 1969

Aunque muchos creen que la canción habla de un verano específico, el propio Adams ha comentado que el título también hace referencia a un juego de palabras relacionado con una expresión popular.

5. También es fotógrafo profesional

Además de la música, Bryan Adams tiene pasión por la fotografía, ha publicado libros y ha retratado a celebridades, además de figuras importantes para diversas revistas internacionales.

Aunque “Summer of ’69” siga siendo el himno que lo identifica, lo cierto es que detrás de ese éxito hay una carrera llena de historias, curiosidades y momentos que han marcado la historia de la música. MOISES ARELLANO VILLALOBOS

6. Ha trabajado con grandes artistas

A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras como Tina Turner y Sting, ampliando su influencia dentro de la industria musical.

7. Es uno de los músicos canadienses más exitosos

Sus discos han vendido millones de copias en todo el mundo, consolidándolo como uno de los artistas más importantes que ha dado Canadá.

8. Fue nominado a los premios Oscar

La canción (Everything I Do) I Do It for You, parte de la película Robin Hood: Prince of Thieves, se convirtió en uno de sus mayores éxitos y recibió una nominación al Oscar.

9. Es activista y filántropo

Bryan Adams también es conocido por apoyar distintas causas sociales y humanitarias a través de su fundación.

10. Su música sigue vigente

A pesar del paso de los años, sus canciones siguen formando parte de playlists, películas y conciertos alrededor del mundo.

Con su estilo inconfundible y letras que muchos conocen de memoria, Bryan Adams se mantiene como una de las figuras más queridas del rock internacional.

