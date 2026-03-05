Tintes para marzo 2026: 4 colores de pelo que te ayudarán a verte 20 años más joven

Marzo siempre se siente como ese pequeño reinicio del año, cambiamos el clóset, nos animamos a usar tonos más claros… y sí, también dan ganas de transformar el pelo. Si estás buscando tintes para marzo 2026 que te hagan verte más fresca, luminosa y con ese efecto “buena cara” inmediato, la clave no está en un cambio radical, sino en elegir bien el tono.

Esta temporada, los expertos coinciden en que los colores con dimensión, reflejos suaves y matices cálidos son los que más rejuvenecen. ¿La razón? Iluminan el rostro, suavizan facciones y aportan movimiento. Aquí van mis favoritos para esta primavera.

Rubio miel: luz natural que resta años

El rubio miel sigue fuerte en 2026 y no es casualidad, tiene ese equilibrio perfecto entre dorado y natural que aporta brillo sin endurecer las facciones. A diferencia de los rubios demasiado fríos, este tono suaviza y da un efecto cálido súper favorecedor.

Si quieres un extra, apuesta por reflejos finitos alrededor del rostro: el efecto es como un mini filtro en la vida real.

Tintes rubios ideales para primavera Getty Images

Castaño caramelo: el clásico que nunca falla

Si no te ves en tonos muy claros, el castaño con matices caramelo es ese punto medio elegante y rejuvenecedor. Aporta profundidad, pero con destellos que evitan que el look se vea plano.

Es ideal si quieres algo discreto pero con ese toque que haga que todo el mundo te diga: “Te ves diferente… pero no sé qué hiciste”.

Los tintes castaños y rubios que son tendencia en primavera con efecto antiedad Getty Images

Rubio champagne dorado: sofisticado y suave

Entre el beige y el dorado suave, el rubio champagne es perfecto si buscas luminosidad sin irte a extremos. Tiene un acabado elegante, muy primaveral, que refleja la luz de manera natural.

Funciona increíble con ondas ligeras o cortes con movimiento, porque el brillo se nota mucho más.

Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla Getty Images

Cobrizo cálido: energía y personalidad

Los cobrizos regresan con fuerza en marzo 2026, pero en versiones más suaves y sofisticadas. Este tono aporta carácter y vitalidad, y puede hacer que la piel se vea más vibrante.

Si te gusta arriesgar un poco, pero sin perder elegancia, es una opción que rejuvenece y destaca al mismo tiempo.

Los tintes cobrizos que iluminan rejuvenecen y son tendencia en primavera Getty Images

Más allá del color que elijas, lo importante es que tenga movimiento, brillo y matices. Los tonos planos suelen endurecer; en cambio, los reflejos estratégicos iluminan y suavizan.

