Suscríbete
Realeza

¿Juan Carlos I en peligro? Se refugia en hotel de máxima seguridad en Abu Dabi tras ataque en la zona

Aunque la situación ha sido tensa para muchos, Juan Carlos I se encuentra en un lugar seguro y bajo las medidas necesarias para proteger su bienestar.

Marzo 04, 2026 • 
Karen Luna
Rey Juan Carlos I.jpg

¿Juan Carlos I en peligro? Se refugia en hotel de máxima seguridad en Abu Dabi tras ataque en la zona

Getty Images

La tensión en Oriente Medio ha subido de nivel en los últimos días y, aunque parezca increíble, también ha alcanzado indirectamente a Juan Carlos I. El rey emérito, que reside en Emiratos Árabes Unidos desde 2020, tuvo que trasladarse a un hotel de máxima seguridad en Abu Dabi después de que se registraran ataques en la región del Golfo.

Entérate
Por que Letizia se escribe con Z.jpeg
Realeza
Descubriendo el misterio detrás del nombre de la reina Letizia: ¿Por qué se escribe con Z?
Septiembre 17, 2023
 · 
Redacción Vanidades
Exmarido de la reina Letizia publica libro con tintes biográficos
Realeza
Exmarido de la reina Letizia publica libro con tintes biográficos
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades

¿Qué pasó en Dubái y por qué afecta a Juan Carlos I?

En medio del actual conflicto en la zona, se reportaron ataques con drones y misiles que encendieron las alarmas en varios puntos del Golfo Pérsico. En Dubái, incluso se informó de un incendio en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos tras el impacto de un dron. Aunque el fuego fue controlado y no hubo víctimas, el ambiente cambió por completo.

El espacio aéreo llegó a cerrarse temporalmente y muchos residentes (incluidos ciudadanos españoles) vivieron horas de incertidumbre.

rey Juan Carlos I y la princesa Leonor.jpg

Getty Images

El traslado a un hotel de seguridad

Según la información difundida por medios españoles, Juan Carlos I fue trasladado a un hotel con mayores protocolos de seguridad en Abu Dabi. Hay que recordar que su residencia habitual en la isla de Nurai se encuentra en obras, por lo que el cambio también responde a cuestiones logísticas.

Personas cercanas al emérito aseguran que está “tranquilo y a salvo”, y que no siente el riesgo de forma directa, aunque obviamente la situación en la región obliga a extremar precauciones. Por ahora, no se ha acogido a ningún plan de evacuación.

También puedes leer:
leonor de borbón
Realeza
Así es la paradisíaca playa en la que la princesa Leonor fue fotografiada junto a sus compañeros
Abril 03, 2025
 · 
Emma Duarte
rey Juan Carlos y la princesa Leonor.jpg
Realeza
Juan Carlos I tenía razón: la tajante advertencia del rey sobre la princesa Leonor
Abril 04, 2025
 · 
Leslie Santana

De momento, no hay planes inmediatos de regreso, todo dependerá de cómo evolucione el conflicto y de cuándo se normalicen completamente las condiciones de seguridad y los vuelos en la zona. Lo que queda claro es que, más allá de polémicas pasadas, la seguridad personal es prioritaria en momentos de tensión internacional.

Entérate Lo último Juan Carlos I
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Captura de pantalla 2026-03-04 a la(s) 5.16.58 p.m..png
Belleza
Manicure primavera 2026: 5 uñas coreanas de cristal, la opción más sofisticada
Marzo 04, 2026
 · 
Karen Luna
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 - Day Three
Moda
Chiara Ferragni lleva la gabardina perfecta para la primavera 2026 en Paris Fashion Week
Marzo 04, 2026
 · 
Karen Luna
Emma Watson perdió su licencia de conducir
Entretenimiento
¿Quiénes han sido los novios de Emma Watson? De Gonzalo Hevia Baillères a Brandon Green, los amores de la actriz
Marzo 04, 2026
 · 
Karen Luna
Victoria Beckham.jpg
Entretenimiento
Victoria Beckham felicita a Brooklyn por su cumpleaños, tras la polémica con Nicola Peltz: FOTO
Marzo 04, 2026
 · 
Karen Luna