¿Juan Carlos I en peligro? Se refugia en hotel de máxima seguridad en Abu Dabi tras ataque en la zona

La tensión en Oriente Medio ha subido de nivel en los últimos días y, aunque parezca increíble, también ha alcanzado indirectamente a Juan Carlos I. El rey emérito, que reside en Emiratos Árabes Unidos desde 2020, tuvo que trasladarse a un hotel de máxima seguridad en Abu Dabi después de que se registraran ataques en la región del Golfo.

¿Qué pasó en Dubái y por qué afecta a Juan Carlos I?

En medio del actual conflicto en la zona, se reportaron ataques con drones y misiles que encendieron las alarmas en varios puntos del Golfo Pérsico. En Dubái, incluso se informó de un incendio en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos tras el impacto de un dron. Aunque el fuego fue controlado y no hubo víctimas, el ambiente cambió por completo.

El espacio aéreo llegó a cerrarse temporalmente y muchos residentes (incluidos ciudadanos españoles) vivieron horas de incertidumbre.

El traslado a un hotel de seguridad

Según la información difundida por medios españoles, Juan Carlos I fue trasladado a un hotel con mayores protocolos de seguridad en Abu Dabi. Hay que recordar que su residencia habitual en la isla de Nurai se encuentra en obras, por lo que el cambio también responde a cuestiones logísticas.

Personas cercanas al emérito aseguran que está “tranquilo y a salvo”, y que no siente el riesgo de forma directa, aunque obviamente la situación en la región obliga a extremar precauciones. Por ahora, no se ha acogido a ningún plan de evacuación.

De momento, no hay planes inmediatos de regreso, todo dependerá de cómo evolucione el conflicto y de cuándo se normalicen completamente las condiciones de seguridad y los vuelos en la zona. Lo que queda claro es que, más allá de polémicas pasadas, la seguridad personal es prioritaria en momentos de tensión internacional.

