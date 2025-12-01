Así se viste de Navidad el palacio escocés de Carlos III y la sorprendente clausura de otra residencia real

La familia real se prepara para disfrutar de las fiestas navideñas, y la magia ha llegado a uno de sus castillos más preciados, el Palacio de Holyroodhouse ha sido decorado y está listo para recibir a los visitantes que quieran disfrutar de su decoración.

La Royal Collection Trust, organización que se encarga de los artefactos de la Colección Real, además de administrar la apertura al público de palacios reales como el Castillo de Windsor y el Palacio de Buckingham, ha compartido las primeras fotos de la mágica decoración.

Así es la decoración navideña del Palacio de Holyroodhouse

De acuerdo con el Royal Collection Trust, la decoración navideña de este año incluye dos árboles de Navidad de 12 pies y una guirnalda en la repisa de la chimenea en la sala del trono, así como guirnaldas de temporada en la imponente escalera que conduce a los históricos Apartamentos de Estado.

Pero no es la única decoración, pues en el gran comedor real también está listo para una fiesta navideña, con una mesa cubierta de frutas y follaje de la temporada invernal, listo para un banquete real muy navideño.

Aunque los visitantes podrán disfrutar de esta mágica decoración navideña en el Palacio de Holyroodhouse hasta el 5 de enero, es probable que no se encuentren con ningún miembro de la familia real, pues ellos suelen pasar las fiestas navideñas en su finca de Sandringham, en Norfolk.

¿Cómo es la Navidad de la familia real británica?

Se dice que una de las tradiciones navideñas más arraigadas de la familia real, es intercambiar regalos de broma en Nochebuena y luego asistir a la iglesia de Santa María Magdalena, en la finca de Sandringham, el día de Navidad.

Después de la misa, regresan a Sandringham House para almorzar pavo de Norfolk, seguido de ver la transmisión navideña anual que ofrece el monarca a las 15:00, hora del Reino Unido.

¿Por qué cerraron el castillo de Balmoral?

Además de las decoraciones navideñas del Palacio de Holyroodhouse, otras residencia de la familia real se abren al público para que puedan disfrutar de las decoraciones, navideñas, el año pasado una de las más visitadas fue la residencia del rey Enrique VIII, el Palacio de Hampton Court en Londres, donde pusieron una pista de patinaje en sus jardínes.

Sin embargo, mientras el Palacio de Holyroodhouse se preparaba para las fiestas, el Castillo de Balmoral, en las Tierras Altas de Escocia, tuvo un cierre inesperado debido al precoz invierno.

Las redes sociales de la residencia real, donde la realeza se reúne cada verano y donde falleció la reina Isabel en 2022, anunciaron el 19 de noviembre que el Castillo de Balmoral cerraría temprano al público debido al mal tiempo, compartiendo imágenes fantásticas de la nieve cubriendo los terrenos.

La residencia permaneció cerrada al público el día siguiente antes de reabrir el 21 de noviembre.

