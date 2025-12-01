Kate Middleton: así fue como rindió homenaje a la reina Isabel II al lucir una joya emblemática de la fallecida reina

Kate Middleton volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante su asistencia a la Royal Variety Performance 2025, uno de los eventos más esperados por la realeza británica. La princesa de Gales no solo impactó con un vestido de gala perfecto para la temporada festiva, sino que aprovechó la ocasión para rendir un homenaje elegante y profundamente simbólico a la reina Isabel II. A través de una pieza icónica del joyero real, unos deslumbrantes pendientes de diamantes de Cartier, Kate reafirmó su conexión con la memoria de la monarca y demostró, una vez más, que domina el lenguaje silencioso pero poderoso de las joyas reales.

Un regreso triunfal a la Royal Variety Performance

La Royal Variety Performance es una de las galas más emblemáticas del calendario real, celebrada tradicionalmente en el histórico Royal Albert Hall. Para Kate Middleton, su presencia en la edición 2025 representó un momento significativo: era su primera aparición en ese evento tras dos años de ausencia debido a la enfermedad que la mantuvo alejada de la vida pública.

Con un dress code de gala y un ambiente marcado por actuaciones de artistas internacionales, la princesa de Gales deslumbró a su llegada. Su elección de un vestido de terciopelo verde firmado por Talbot Runhof destacó por su silueta elegante, su acabado lujoso y un escote Bardot que aportó modernidad sin romper con la etiqueta real.

Aunque el diseño por sí solo habría sido suficiente para captar las miradas, fueron las joyas las que elevaron su atuendo a un nivel icónico.

Los pendientes de Cartier que unen generaciones

El protagonista del look de Kate fue un par de pendientes de diamantes pertenecientes a la colección de Margaret Greville, una de las figuras sociales más influyentes del Reino Unido en el siglo XX. Greville, famosa por su exquisito gusto y generosidad con la familia real, legó su valiosa colección de joyas a la monarquía en 1942.

Kate luciendo los pendientes Cartier. Max Mumby/Indigo/Getty Images

Entre estas piezas se encontraba este par de pendientes creados originalmente por Cartier, obsequiados a la entonces princesa Isabel como regalo de bodas en 1947. Aunque inicialmente eran más modestos, Greville los modificó para convertirlos en un diseño de candelabro de inspiración art deco con diferentes tallas de diamantes: esmeralda, pera, media luna, trapecio y baguette, transformándolos en una pieza única y majestuosa.

Usarlos en esta gala no fue decisión casual: Isabel II adoraba el evento y la fecha coincidió con la víspera del aniversario de bodas de la fallecida reina y el príncipe Felipe.

Un homenaje discreto pero profundamente significativo

Kate ha demostrado en numerosas ocasiones su habilidad para emplear joyas como símbolos de continuidad, respeto y homenaje.

La elección de estos pendientes no solo celebró la memoria de la reina Isabel II, sino que también reafirmó su rol como futura reina, una soberana que honrará la historia mientras marca su propio estilo.

En un momento en el que la princesa de Gales continúa equilibrando sus deberes públicos con su recuperación, esta aparición envió un mensaje claro: Kate sigue firme, elegante y conectada con el legado de la corona.

Con su regreso al Royal Variety Performance, Kate Middleton demostró una vez más que su estilo es más que moda: es narrativa, tradición y emoción.

Los pendientes Cartier que alguna vez pertenecieron a Isabel II no solo complementaron su impecable look, sino que también funcionaron como un tributo cargado de historia.