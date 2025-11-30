¡Adiós al bob clásico! Apuesta por el nuevo corte de invierno que rejuvenece y estiliza después de los 50

Tras varias temporadas, donde el clásico bob se había convertido en el favorito de muchas para cambiar de look y lucir mucho más joven y moderna, llega un nuevo de corte de pelo mucho más corto y atrevido que está capturando todas las miradas.

Se trata del Tinkerbell cut, un corte que surge como una alternativa audaz y llena de carácter, ideal para quienes desean un cambio de look verdaderamente impactante sin renunciar a la elegancia ni a un acabado sofisticado.

¿Cómo es el Tinkerbell cut?

Este nuevo corte de pelo, que promete convertirse en una de las tendencias favoritas del 2026, se trata de una reinterpretación actual del pixie clásico, pero con un giro audaz y más suave al mismo tiempo.

Se caracteriza por ser un corte muy corto en la nuca y los laterales, con capas superiores ligeras que aportan textura, volumen natural y ese efecto “despeinado perfecto” que lo hace tan atractivo.

La clave de este corte de bajo mantenimiento, está en sus mechones estratégicos, que ayudan a enmarcar el rostro, suavizando las líneas de expresión y logrando un suave equilibrio entre la dulzura y una fuerte personalidad.

Beneficios del Tinkerbell cut

Una de las razones por las que el Tinkerbell cut está dejando atrás al clásico bob, es porque crea una imagen mucho más moderna y atrevida; sin embargo, también cuenta con otros atributos por los que está ganando mucha popularidad.

Bajo mantenimiento: Al estar construido en capas suaves y cortas, crece de manera más natural y orgánica, por lo que el Tinkerbell cut permite espaciar las visitas al salón sin perder estilo.

Versátil y muy favorecedor: El Tinkerbell funciona de maravilla en texturas finas, gruesas, rizadas o con mucho volumen, ya que sus capas estratégicas alivian peso, crean movimiento y moldean el contorno del rostro.

Fácil de peinar: Aunque es muy corto, admite acabados distintos: pulido, despeinado, texturizado, wet look o con mechones definidos.

Rejuvenece al instante: El juego de texturas y la apertura del rostro crean un efecto lifting natural, para un aire fresco y desenfadado, pero que también puede lucir elegante y sofisticado.

