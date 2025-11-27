Del butterfly cut al mixie: los 6 cortes de pelo que más estilizan y dominarán el 2026

El 2026 se acerca con fuerza y trae consigo una ola de tendencias en cortes de pelo pensadas para renovar tu estilo, estas propuestas modernos que dominarán el año no sólo refrescan la imagen, sino que están diseñadas para estilizar el rostro y aportar un aire más juvenil, luminoso y favorecedor.

Las nuevas tendencias están basadas en versiones renovadas de clásicos atemporales, hasta propuestas atrevidas con vibras más modernas, pues la intención es crear looks con siluetas más ligeras, capas inteligentes y longitudes que favorecen tanto a cabellos finos como abundantes.

Te podría interesar: 5 rubios para morenas estilo balayage que rejuvenecen a los 50+

Los cortes de pelo que serán tendencia en 2026 para un look elegante y rejuvenecedor

Estos serán los cortes de pelo más solicitados en los salones de belleza durante el 2026, perfectos para crear looks llenos de movimiento, desenfadados y muy elegantes.

Butterfly cut

El corte mariposa no solo se mantiene, sino que evoluciona con capas más estructuradas que enmarcan el rostro y aportan un efecto lifting instantáneo, será el corte de pelo ideal para quienes buscan volumen en la parte superior y movimiento sin perder longitud, una fórmula infalible para estilizar.

Mixie

Este corte de pelo híbrido entre mullet y pixie dará un salto hacia la sofisticación, pues ahora tendrá contornos más suaves y una textura más pulida, perfecta para quienes desean un look audaz pero elegante.

Además, alarga visualmente el cuello y afina las facciones, convirtiéndose en uno de los cortes más favorecedores del año.

French bob

A la altura de la mandíbula y con un acabado pulido, el french bob dominará el 2026 encarnando la elegancia sin complicaciones, se puede llevar con un flequillo recto o ligeramente abierto para enmarcar el rostro, estilizar los rasgos y sumar una sofisticación atemporal que jamás pasa desapercibida.

Estilo boho

Este corte se caracteriza por capas suaves y fluidas que aportan movimiento, textura y un aire desenfadado, como si el pelo cayera de manera espontánea y natural, pues su objetivo es crear un look fresco, relajado y juvenil, ideal para quienes aman la estética bohemia sin sacrificar elegancia.

Shag etéreo

La nueva versión del shag setentero se vuelve más sutil y vaporosa con capas en la parte superior, puntas desfiladas y un acabado aireado que aligera el rostro sin sacrificar presencia.

Es perfecto para quienes quieren textura y un estilo de bajo mantenimiento, con un toque desenfadado pero muy chic.

Capas largas en melenas XL

Para este 2026, las capas largas se realizan a partir de la zona media, para dar dimensión sin comprometer la densidad de tu melena. El degradado se realiza de forma suave y perfectamente integrado, evitando el desfilado excesivo y apostando por una estética más pulida y equilibrada.

El 2026 será un año en el que el estilo y la funcionalidad se encuentran para transformar cualquier melena con un toque moderno y muy favorecedor.

