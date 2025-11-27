Suscríbete
Realeza

Meghan Markle revela detalles de su desastroso primer encuentro con Kate Middleton

Meghan Markle recordó su primer encuentro con Kate Middleton y reveló la razón por la que todo terminó siendo un desastre y dio inicio a las tensiones entre ellas.

Noviembre 27, 2025 • 
Melisa Velázquez
Meghan Markle recuerda cómo fue sus desastroso primer encuentro con Kate Middleton

Meghan Markle recuerda cómo fue sus desastroso primer encuentro con Kate Middleton

Getty Images

La rivalidad entre Kate Middleton y Meghan Markle continúa generando titulares, y aunque han pasado siete años desde la boda del príncipe Harry con la actriz de Suits, la esperada reconciliación sigue sin materializarse.

Medios británicos aseguran que los conflictos comenzaron durante los preparativos de la boda de los duques de Sussex, pues se filtró una fuerte discusión en donde Kate habría enfrentado a Meghan por tratar mal al personal del palacio.

Sin embargo, se ha hecho viral una conversación de Meghan en su docuserie, donde asegura que las tensiones comenzaron desde el momento en el que se conocieron.

Te podría interesar: Las 4 razones por las que noviembre se ha convertido en el mes más romántico para la realeza británica

También puedes leer:
Kate Middleton y Meghan Markle
Realeza
La insólita razón por la que Kate Middleton y Meghan Markle jamás usarán la tiara nupcial de Lady Di
Septiembre 07, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Kate Middleton video anuncia termino tratamiento quimioterapia
Realeza
Kate Middleton anuncia su recuperación con un emotivo mensaje en video: “mi objetivo es mantenerme libre de cáncer”
Septiembre 09, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Meghna Markle recuerda cómo fue sus desastroso primer encuentro con Kate Middleton

Fue en el segundo episodio de la docuserie Harry & Meghan de Netflix, Meghan explicó: “La conocí (a Kate) por primera vez; creo que fuimos a cenar. Recuerdo que llevaba vaqueros rotos y estaba descalza. Yo era de las que daban muchos abrazos, siempre lo he hecho, pero no me di cuenta de que eso era chocante para muchos británicos”.

Continuó: “Empecé a comprender que la formalidad de afuera se transmitía a adentro, que hay una forma de ser que mira hacia adelante, y luego, al cerrar la puerta, ya puedo relajarme. Pero esa formalidad se transmite a ambos lados y eso me sorprendió”.

Meghan Markle recuerda cómo fue sus desastroso primer encuentro con Kate Middleton

Meghan Markle recuerda cómo fue sus desastroso primer encuentro con Kate Middleton

Getty Images

El príncipe Harry pensó que Meghan Markle y Kate Middleton se llevarían bien

Por otra parte, el príncipe Harry recordó en su libro de memoria, ‘Spare’, que su hermano, el príncipe William y Kate, eran grandes admiradores de ‘Suits’, la serie que protagonizaba Meghan.

Harry escribió: “Se quedaron boquiabiertos. Se miraron el uno al otro. Entonces Willy se giró hacia mí y dijo: '¿Se han ido?’. Me quedé desconcertado, hasta que Willy y Kate me explicaron que eran espectadores habituales, o mejor dicho, religiosos, de ‘Suits’'".

Harry bromeó entonces en el texto: “Genial, pensé, riendo. Me he estado preocupando por lo equivocado que he estado todo este tiempo, pensé que Willy y Kate no recibirían a Meg en la familia, pero ahora tenía que preocuparme de que la acosaran para pedirle un autógrafo”.

Desafortunadamente, la relación entre Kate y Meghan siempre ha sido tensa y complicada, y parece que está muy lejos de mejorar.

Meghan Markle kate middleton
Melisa Velázquez
Relacionado
Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein
Realeza
Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson podría ser detenidos si viajan a Estados Unidos
Noviembre 27, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton lleva el vestido con estampado pata de gallo más elegante del invierno
Realeza
Kate Middleton causó sensación con vestido de estampado pata de gallo y diamantes
Noviembre 27, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Amelia y Eliza Spencer muestran su apoyo al príncipe William
Realeza
El gesto de apoyo de Amelia y Eliza Spencer al príncipe William en un importante proyecto
Noviembre 27, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Jennifer Aniston lleva el vestido negro ideal para esta Navidad
Moda
Jennifer Aniston nos confirma que el vestido negro es el favorito para esta Navidad
Noviembre 27, 2025
 · 
Melisa Velázquez