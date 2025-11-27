Meghan Markle revela detalles de su desastroso primer encuentro con Kate Middleton

La rivalidad entre Kate Middleton y Meghan Markle continúa generando titulares, y aunque han pasado siete años desde la boda del príncipe Harry con la actriz de Suits, la esperada reconciliación sigue sin materializarse.

Medios británicos aseguran que los conflictos comenzaron durante los preparativos de la boda de los duques de Sussex, pues se filtró una fuerte discusión en donde Kate habría enfrentado a Meghan por tratar mal al personal del palacio.

Sin embargo, se ha hecho viral una conversación de Meghan en su docuserie, donde asegura que las tensiones comenzaron desde el momento en el que se conocieron.

Meghna Markle recuerda cómo fue sus desastroso primer encuentro con Kate Middleton

Fue en el segundo episodio de la docuserie Harry & Meghan de Netflix, Meghan explicó: “La conocí (a Kate) por primera vez; creo que fuimos a cenar. Recuerdo que llevaba vaqueros rotos y estaba descalza. Yo era de las que daban muchos abrazos, siempre lo he hecho, pero no me di cuenta de que eso era chocante para muchos británicos”.

Continuó: “Empecé a comprender que la formalidad de afuera se transmitía a adentro, que hay una forma de ser que mira hacia adelante, y luego, al cerrar la puerta, ya puedo relajarme. Pero esa formalidad se transmite a ambos lados y eso me sorprendió”.

El príncipe Harry pensó que Meghan Markle y Kate Middleton se llevarían bien

Por otra parte, el príncipe Harry recordó en su libro de memoria, ‘Spare’, que su hermano, el príncipe William y Kate, eran grandes admiradores de ‘Suits’, la serie que protagonizaba Meghan.

Harry escribió: “Se quedaron boquiabiertos. Se miraron el uno al otro. Entonces Willy se giró hacia mí y dijo: '¿Se han ido?’. Me quedé desconcertado, hasta que Willy y Kate me explicaron que eran espectadores habituales, o mejor dicho, religiosos, de ‘Suits’'".

Harry bromeó entonces en el texto: “Genial, pensé, riendo. Me he estado preocupando por lo equivocado que he estado todo este tiempo, pensé que Willy y Kate no recibirían a Meg en la familia, pero ahora tenía que preocuparme de que la acosaran para pedirle un autógrafo”.

Desafortunadamente, la relación entre Kate y Meghan siempre ha sido tensa y complicada, y parece que está muy lejos de mejorar.

