Uñas nochebuena: 6 diseños elegantes y glamurosos inspirados en la flor más icónica de la Navidad

Las uñas inspiradas en las flores de Nochebuena se consolidan como una tendencia que combina tradición, estilo y creatividad para lucir un manicure navideño.

Noviembre 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
Uñas inspiradas en las flores de Nochebuena para esta Navidad

Uñas inspiradas en las flores de Nochebuena para esta Navidad

Instagram/@heygreatnails

Uno de los elementos más representativos de la Navidad en México, son las flores de Nochebuena, las favoritas para crear decoraciones originales y que esta temporada, también inspiran a las uñas navideñas.

Su forma estrellada, sus pétalos en color rojo o blanco con matices dorados, han inspirado diseños navideños que capturan el estilo de la temporada decembrina con elegancia y sofisticación.

Uñas inspiradas en las flores de Nochebuena para esta Navidad

Si quieres que tus manos brillen con un aire festivo, sofisticado y muy chic, estos seis estilos serán tu guía perfecta para recibir la Navidad con glamour.

Nochebuenas blancas con tonos nude

Para un diseño sobrio y sofisticado, puedes realizar un diseño sobre una base en tonos nude con flores de Nochebuena en color blanco y detalles minimalistas en colores rojo y verde para un toque más festivo.

Nochebuena minimalista

Si no quieres un manicure demasiado cargado, puedes aportar por una base en color rosa empolvado con una ligera capa de glitter dorado, y una flor de Nochebuena en una sola uña para darle ese toque festivo.

Nochebuenas en rojo y blanco

Sobre una base en color nude, puedes elaborar pequeñas flores de Nochebuena en ambos colores de la temporada para un diseño más creativo y flora, que no pasa desapercibido con sus detalles dorados.

Nochebuenas francesas

Si quieres un look mucho más glamuroso, aplica una base en color rosa y dibuja las flores sobre la punta, como si fueran el diseño de la uña francesa, se ve muy elegante y festivo a la vez.

Nochebuenas en 3D

Combina varias tendencias para crear este diseño original y sofisticado, utiliza una base en color rojo con efecto cat eye para darle mayor brillo y magnetismo a tu diseño, aplica pequeños detalles dorados y crea la flor de Nochebuena con efecto 3D.

Nochebuenas en uñas cortas

Las uñas cortas son una de las tendencias favoritas de la temporada navideña y puedes llevar detalles de las Nochebuenas con pequeñas flores en color rojo.

Tanto si amas lo clásico como lo maxi, hay un diseño perfecto para que tus manos celebren la Navidad con todo el esplendor de su flor más icónica.

uñas
Melisa Velázquez
