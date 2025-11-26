Suscríbete
Los 3 signo del zodiaco que vivirán en cierre de año espectacular y lleno de prosperidad

El mes de diciembre marcará una nueva era de prosperidad y buena suerte para tres signos del zodiaco, anunciando un cierre de año extraordinario y lleno de posibilidades.

Noviembre 26, 2025 
Melisa Velázquez
Signos del zodiaco que vivirán un golpe de suerte en diciembre

Signos del zodiaco que vivirán un golpe de suerte en diciembre

Getty Images

El último mes del año llega acompañado de poderosos movimientos planetarios que, según la astrología, abrirán un periodo especialmente favorable para tres signos del zodiaco, que recibirán un impulso notable de buena suerte, prosperidad y oportunidades que transformarán su cierre de año.

Estos signos del zodiaco podrán disfrutar de una temporada de cosecha, claridad y grandes avances en varios ámbitos de su vida que creían estancados.

¿Qué tránsitos planetarios ocurrirán en diciembre?

Noviembre ha sido un periodo de tensiones gracias a Mercurio retrógrado; sin embargo, el próximo 17 de diciembre sale de su sombra retrógrada, haciendo que planetas como Saturno, Neptuno y Plutón aligeren la energía.

Por otra parte, Saturno volvió directo el 28 de noviembre y ya para fines de diciembre avanza sin tanta fricción, Neptuno también se pone directo el 10 de diciembre y Plutón quedó directo semanas atrás.

Además el Sol, Venus y Marte ingresan a Capricornio antes de cerrar el mes, lo que aporta mayor estabilidad y sentido práctico.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que vivirán un golpe de suerte en diciembre?

Con todos esos movimientos planetarios ocurriendo en el cielo, estos signos del zodiaco tendrán un cierre de año maravilloso, al experimentar un magnífico cierre de año.

Géminis

Después de una larga temporada de dudas y confusiones, por fin sentirás un respiro, las situaciones complicadas por fin comienzan a tener claridad y la comunicación fluirá con asertividad.

Además, tu intuición estará más aguda, por lo que podrás detectar oportunidades antes que los demás, y te llevará a tomar iniciativas que atraerán prosperidad y avances significativos.

Mercurio retrógrado en Leo signo por signo

Signos del zodiaco que vivirán un golpe de suerte en diciembre

Getty Images

Virgo

Diciembre será un mes donde el orden y la disciplina finalmente darán frutos, por lo que podrías experimentar un aumento salarial, nuevas fuentes de ingreso o el cierre de un proyecto significativo.

Por otra parte, las tensiones en el hogar o en tus relaciones personales, se suavizarán y podrás sentir un balance emocional que tanto necesitas para disfrutar de las fiestas y comenzar el año sintiéndote en paz.

Piscis

Tras un año de intensas transformaciones, Piscis experimentará un respiro y un renacer en varias áreas de su vida, los proyectos creativos y los vínculos afectivos podrían avanzar con una fluidez inesperada.

Piscis sentirá que el universo por fin se sincroniza con su energía, permitiéndole ver resultados donde antes había incertidumbre.

signos del zodiaco
Melisa Velázquez
