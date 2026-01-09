Suscríbete
¿Cuál es el mejor tinte para cubrir las canas? 6 colores de pelo que rejuvenecen a los 40, 50 y 60

Las canas llegan sin pedir permiso y, seamos honestas, muchas veces nos agarran en un momento en el que todavía no estamos listas para verlas en el espejo. No es solo querer cubrirlas, es buscar un color que nos haga ver más frescas, con mejor cara y sin sentir que el tinte nos suma años.

Enero 09, 2026 • 
Karen Luna
Ana de Armas se luce con traje monocolor y mocasines en París

Elegir el mejor tinte para cubrir las canas no es solo cuestión de taparlas por completo, también tiene mucho que ver con encontrar un color que suavice los rasgos, aporte luz al rostro y te haga sentir fresca a cualquier edad. A los 40, 50 o 60, el pelo puede convertirse en un gran aliado rejuvenecedor si eliges bien el tono.

Por eso, aquí te cuento cuáles son los 6 colores de pelo que mejor cubren las canas y ayudan a verte más joven, sin fórmulas mágicas ni promesas irreales.

Tintes de pelo que rejuvenecen a los 40o más

1. Castaño claro cálido

Es uno de los tonos más recomendados para cubrir canas porque es natural, elegante y no endurece las facciones. Los matices cálidos reflejan la luz, mientras hacen que la piel se vea más descansada.

2. Chocolate suave

El castaño chocolate cubre perfectamente las canas y aporta profundidad sin verse severo. Es ideal si quieres un cambio sutil pero favorecedor, sobre todo a partir de los 50.

3. Rubio oscuro dorado

Si tienes canas visibles, este tono es un gran aliado porque las disimula mejor que los rubios muy claros. Además, el subtono dorado da un efecto buena cara inmediato.

4. Castaño con reflejos miel

No es un color plano, y eso es justo lo que lo hace rejuvenecedor, los reflejos miel suavizan el contraste de las canas al crecer y aportan movimiento al cabello.

5. Caramelo

Este tono intermedio es perfecto para quienes buscan luz sin irse a extremos, favorece especialmente a pieles maduras porque no marca líneas ni sombras en el rostro.

6. Gris cubierto (no plateado)

Para quienes ya tienen muchas canas, un tinte gris con base neutra bien trabajado puede verse moderno y elegante. La clave está en que sea uniforme y brillante, nunca opaco.

Más allá del color, un pelo que se ve joven es un pelo bien cuidado, usar shampoos para melenas teñidas, hidratarla constantemente y retocar raíces a tiempo hace que cualquier tinte se vea mejor. Al final, el mejor tinte para cubrir las canas es el que cuide de ti.

