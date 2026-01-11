Colores de uñas que nunca pasan de moda: 5 propuestas que nunca fallan para un manicure elegante

Año tras año las tendencias evolucionan, también en el mundo de las uñas; sin embargo, hay tonos que se mantienen como clásicos atemporales, que nunca pasan de moda y siguen siendo una apuesta segura para un manicure elegante.

Más allá de las modas pasajeras, existen colores de uñas que siempre se ven sofisticados, favorecedores y adecuados para cualquier ocasión, y para este 2026, siguen formando parte de las tendencias más buscadas.

Colores de uñas que nunca pasan de moda y son elegantes

Estos son algunos de los tonos que trascienden las tendencias: colores atemporales que realzan la belleza de las manos al instante y se convierten en una apuesta infalible para lucir un manicure elegante.

Rojo clásico

Elegante, femenino y poderoso, este tono es un ícono eterno que transmite seguridad y glamour, que van de los tonos cereza hasta los rojos más profundos, es una apuesta segura tanto para el día como para la noche.

Nude beige

Se trata de un tono discreto y refinado que se adapta a cualquier tono de piel, aportando un acabado pulido y limpio, ideal para quienes buscan un manicure sobrio, minimalista y súper chic para cualquier ocasión.

Blanco lechoso o milky white

Es una versión más suave que el blanco mate, capaz de aportar frescura y elegancia sin esfuerzo, que también es ideal para lograr un manicure que da efecto de manos cuidadas, estilizadas y naturalmente sofisticadas.

Borgoña o vino

Profundo y sofisticado, este color oscuro es sinónimo de elegancia, que además favorece todos los tonos de piel y resulta perfecto para looks formales o para dar un toque distinguido al manicure diario.

Rosa empolvado

Clásico y sutil, el rosa suave se impone como una opción femenina y atemporal que nunca resulta excesiva, además, ilumina las manos y aporta un delicado aire romántico que permanece vigente temporada tras temporada.

Los tonos que resisten el paso del tiempo y que, sin importar la tendencia del momento, garantizan un manicure impecable y sofisticado.

