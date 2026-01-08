Suscríbete
Belleza

Rhinestone nail: 6 diseños de uñas joya que serán los más irresistibles del 2026

El Rhinestone nail confirma que en 2026 las uñas se consolidan como el accesorio estrella, capaces de elevar cualquier look con un toque de brillo, sofisticación y elegancia absoluta.

Enero 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
Rhinestone nail, los diseños de uñas joya más bonitos del 2026

Instagram/@thebeautyplace.es

El nail art con pedrería, también conocido como rhinestone nail, se perfila como una de las tendencias más deseadas de 2026, apostando por diseños de uñas más creativos y glamurosos que se alejan de las estéticas nude y sobria, sin renunciar a la sofisticación y la elegancia.

En esta tendencia, las uñas se transforman en auténticas joyas capaces de elevar cualquier look, con propuestas que van desde el minimalismo sutil hasta diseños dramáticos y de alto impacto, realzando la belleza y elegancia de las manos.

Te podría interesar: Uñas de encaje: 6 diseños originales y sofisticados que estilizan y rejuvenecen las manos

Te compartimos estas propuestas sofisticadas y elegantes que podrían inspirarte para tu próximo manicure del 2026, con diseños atrevidos y minimalistas que te van a fascinar.

Minimal sparkle

Este diseño se realiza sobre una base en tonos nude o con efecto lechoso, al que se le agregan pequeñas piedras o cristales de forma estratégica para resaltar la belleza del diseño con sofisticación.

French joya

Las uñas francesas también se adaptan a esta tendencia que se reinventa con las puntas adornadas con micro cristales o línea de pedrería que sustituyen a los trazos blancos tradicionales, el resultado son uñas mucho más modernas y contemporáneas.

Efecto corona

Inspiradas en las tiaras de la realeza, este diseño se caracteriza por colocar pequeñas piedras o cristales alrededor de la cutícula, evocando la belleza delicada de las coronas, ideal para quienes buscan un look glamuroso pero equilibrado.

Uñas espejo con cristales

Las uñas con efectos cromados o espejo, lucen aún más espectaculares con detalles en pedrería que reflejan la luz desde todos los ángulos, una propuesta delicada y al mismo tiempo futurista, que encaja con las tendencias del 2026.

Maximalismo sofisticado

Si buscas un diseño mucho más atrevido, puedes apostar por cubrir por completo las uñas con pedrería o cristales, combinando formas y tamaños, sobre uñas en tonos nude para que no se pierda la armonía del diseño.

Motivos geométricos y florales

Se trata de un diseño femenino y delicado, donde se usan los cristales para crear líneas geométricas y hasta flores minimalistas, el equilibrio perfecto entre arte y joyería para darle brillo a tus manos.

El rhinestone nail confirma que en 2026 las uñas serán un accesorio protagonista, capaces de competir con accesorios como anillos y pulseras.

uñas
Melisa Velázquez
