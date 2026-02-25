Máxima y Amalia de Holanda se inspiran en la reina Letizia con los trajes vibrantes que dominan la primavera

La reina Letizia es considerada una de las figuras más elegantes y sofisticadas de la realeza europea, y su influencia parece haber llegado hasta los Países Bajos, pues los estilismos más recientes de Máxima y Amalia de Holanda evocan claramente el sello refinado y contemporáneo de la reina de España.

Madre e hija se robaron las miradas con trajes sastres en tonos que son ideales para darle la bienvenida a la primavera, con un toque sofisticado y elegante que es ideal para la oficina.

Máxima y Amalia de Holanda se inspiran en el estilo de la reina Letizia

El pasado 24 de febrero, la reina Máxima de Holanda y la princesa heredera Amalia de Holanda, acompañaron al rey Guillermo a la recepción de los medallistas olímpicos que se realizó en el Palacio Noordeinde.

Para la ocasión, ambas eligieron estilismos fieles a su sello personal, aunque con guiños que inevitablemente recuerdan a propuestas ya lucidas por la reina Letizia, pero con tonos que van más en tendencia con la primavera.

El look de Amalia de Holanda

En el caso de Amalia de Holanda, la heredera repitió uno de sus looks más emblemáticos: un traje rosa salmón de pantalón wide leg y blazer cruzada, que ya llevó en su primera salida en solitario. Esta vez lo combinó con un jersey de cuello cisne y botines de ante en tono vino, logrando un conjunto elegante y estilizado.

El estilismo de Amalia nos ha recordado al traje sastre de la reina Letizia de la firma Hugo Boss, que también combinó con un suéter en color vino.

Máxima y Amalia de Holanda se inspiran en el estilo de la reina Letizia Carlos Alvarez/Getty Images

El look de Máxima de Holanda

Por otra parte, la reina consorte Máxima de Holanda, apostó por un llamativo conjunto satinado en color naranja, compuesto por pantalón recto y blusa con cinturón, que combinó con zapatos camel en punta.

Su elección recuerda al icónico dos piezas naranja que la reina Letizia estrenó en 2019 y repitió en varias ocasiones, confirmando que este tono vibrante es una apuesta perfecta para la realeza.

Máxima y Amalia de Holanda se inspiran en el estilo de la reina Letizia Fotonoticias/Getty Images

La reina Letizia se ha consolidado como un auténtico referente de moda y estilo en la realeza europea, por lo que no sorprende que otras royals se inspiren en sus elecciones y las adapten a su propia personalidad.

