Durante el juicio de Marius Borg, se revela la existencia secreta de un supuesto hijo del primogénito de Mette-Marit

Tras la reciente vinculación del nombre de la princesa Mette-Marit con Jeffrey Epstein, ahora surge una nueva polémica, ya que se investiga la posible existencia de un hijo secreto de Marius Borg, que presuntamente habría sido ocultado incluso dentro del entorno familiar.

La noticia la dió a conocer uno de los testigos en el juicio contra Marius, donde se le acusa de 32 delitos, declarándose culpable de 24 y asegurando ser inocente del resto, incluyendo los delitos por abuso sexual.

Te podría interesar: Mette-Marit y Haakon de Noruega en crisis: revelan cómo las polémicas están afectando a su matrimonio

Sale a la luz la existencia de un hijo secreto de Marius Borg, hijo de Mette-Marit

La sala 250 de un tribunal noruego investiga una presunta agresión ocurrida en noviembre de 2024 en un hotel de Grønland, en Oslo, donde Marius Borg Høiby está acusado de haber violado a una joven que conoció esa misma noche.

Un testigo declaró que, durante la velada, él habría hablado de su paternidad e incluso mostrado una foto de su supuesto hijo a la denunciante.

“Le contó cosas sobre cómo había tenido una infancia difícil y le habló de su hijo y le mostró fotos de él, y cosas que le dieron confianza”, explicó el amigo de la joven. Sin embargo, la prensa noruega ha advertido que este testigo no estuvo en la fiesta en la que supuestamente se cometió la violación y lo que narra son las conversaciones que tuvo con su amiga al día siguiente de aquella noche.

Estas declaraciones ocurrieron el pasado viernes 20 de febrero; sin embargo, los medios evitaron dar a conocer la información, fue el medio noruega VG quien decidió finalmente publicarla.

princesa Mette Marit, príncipe Haakon y Marius Borg Getty Images

¿Cuál ha sido la reacción de Mette-Marit y Haakon de Noruega?

El medio informó que, tras varios días esperando una respuesta del Palacio Real de Oslo, la institución reiteró que el caso corresponde a la justicia, y en línea con la postura del príncipe Haakon, un portavoz señaló que “cualquier pregunta sobre la demanda debe dirigirse directamente a Marius Borg Høiby, ya que la Familia Real no habla en su nombre”.

Por otra parte, los abogados de Marius Borg ya se han apresurado a decir que “esta información es desconocida” para ellos y han advertido del peligro de “la difusión de tales rumores”.

El testigo se refirió a un niño, incluso se habla de fotos, pero no hay ninguna confirmación y de momento no se sabe a ciencia cierta si ese supuesto niño existe o no.

