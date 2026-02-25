¿Las uñas de gel adelgazan la uña natural? Esto dicen los expertos sobre su cuidado y retoque

Las uñas de gel se han consolidado como un emblema de belleza duradera y acabado impecable, pero detrás de su brillo perfecto surge una pregunta inevitable: ¿qué impacto tienen realmente en la salud de nuestras uñas naturales?

Cada vez son más quienes recurrimos al uso de las uñas de gel por sus grandes beneficios, pues duran más y se pueden crear diseños elegantes y sofisticados que combinan con nuestro look, siendo ya un accesorio imprescindible para muchas de nosotras.

Pero en los últimos años, se ha hablado mucho sobre el daño que este tipo de esmaltes gelatinosos pueden causar a largo plazo en nuestras uñas naturales, y son los expertos los que han dado las respuestas.

¿Qué son las uñas de gel?

Las uñas de gel son un tipo de manicure que utiliza esmaltes de gel, que se caracteriza por su fórmula espesa elaborada a base de polímeros que se aplica sobre la uña natural, y que a diferencia de los esmaltes tradicionales, necesita ponerse bajo una lámpara UV o LED para secarse.

Esto hace que el esmalte se vea más brillante y sea mucho más duradero, pues llegan a verse impecables de 2 a 3 semanas, de acuerdo al crecimiento de la uña de cada persona.

¿Las uñas de gel adelgazan la uña natural?

De acuerdo con los expertos, la respuesta es NO, pues no es el gel en sí el que puede dañar a la uña natural, sino la técnica de aplicación y la forma en cómo se retira el gel, pues para ambos casos se siguen procesos, que de no realizarse de forma correcta, sí pueden causar daño en la uña natural.

Preparación agresiva: Para que el gel se adhiera, muchas técnicas implican limar o “barrer” la superficie de la uña natural, y si se realiza de forma excesiva, puede eliminar finas capas de queratina y hacer que la uña se vea más delgada y frágil con el tiempo.

Retirada incorrecta: Uno de los principales factores de daño es la forma en que se quita el gel, forzar la retirada del producto arranca capas de la uña natural, dejando una superficie más delgada, rugosa e incluso sensible.

Acetona y deshidratación: El uso repetido de acetona para retirar el gel puede despojar de aceites naturales a la uña, dejándola seca y quebradiza.

¿Las uñas de gel adelgazan la uña natural? Patricio Nahuelhual/Getty Images

¿Qué hacer para evitar que se dañe la uña natural con el uso de gel?

Lo más importante es acudir con un especialista con buenas prácticas, esto implica asegurarse de que sus productos son de buena calidad y que haga la aplicación con técnicas adecuadas.

Solicita que tu uña no sea limada de forma agresiva, acude siempre a que el especialista retire de forma adecuada el producto y deja un espacio entre una aplicación y otra, pues es importante que tu uña descanse de los productos.

También es importante que uses de forma constante aceites para cutículas y cremas nutritivas para mantener las uñas y la piel alrededor sanas.

Siguiendo estos sencillos pasos, tus uñas pueden crecer y mantenerse sanas aún con el uso de gel.

