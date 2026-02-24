¿Qué color de uñas será tendencia esta primavera 2026? 8 ideas de manicure que arrasarán

Más allá de las flores delicadas, los tonos sutiles y llamativos también se apoderan de las tendencias en uñas para esta primavera 2026, logrando looks luminosos y llenos de color que serán sensación durante la temporada cálida.

Desde tonos pastel suaves y cremosos hasta colores más vibrantes con toques creativos, convierten las uñas en el accesorio ideal para complementar cualquier look primaveral con mucha elegancia y sofisticación.

Te podría interesar: Clean nails para primavera: 6 diseños que confirman que el minimalismo reina en las tendencias

Los colores de uñas que serán tendencia en primavera 2026

Te compartimos los tonos de primavera que dominarán la temporada y llenarán de color cada uña, así como lo hace la naturaleza con sus flores llenas de color y vida.

Amarillo sauve y vibrante

Es una alternativa más intensa al clásico pastel, pero mantiene un aire delicado y sofisticado, ideal para quienes desean un look más audaz en primavera sin renunciar a la elegancia y la sobriedad.

Lavanda sofisticada

El tono lavanda se impone como el nuevo metro en primavera, que se caracteriza por ser un tono suave, elegante y muy versátil, pues combina con looks casuales y más formales, convirtiéndose en el favorito de celebridades y estilistas.

Melocotón cremoso

Los tonos cálidos inspirados en los tonos delicados de frutas como el melocotón, sigue siendo una de las tendencias más fuertes de la primavera, pues además de estilizar las manos y rejuvenecerlas, transmite feminidad y dulzura.

Verde menta

Se trata de un tono fresco y juvenil que aporta elegancia sin esfuerzo, sobre todo si decides llevarlo con un acabado perlado para darle un sutil toque luminoso que elevara cualquier look con elegancia natural.

Naranja coral

Si prefieres un tono más intenso, un naranja en tonos coral con matices cálidos y cremosos, es ideal para darle un toque de alegría a tu manicure, sin llegar a ser estridente o demasiado llamativo.

Nude cremoso

Los tonos nude se reinventan esta primavera con un acabado cremoso con efecto gel que estiliza las manos de forma natural y que combina cualquier look, se trata de uno de los tonos más elegantes y sobrios.

Rosa empolvado

El rosa empolvado es uno de los tonos más elegantes y versátiles para primavera 2026, su acabado suave y ligeramente cálido aporta un aire romántico y sofisticado, perfecto para un manicure delicado que combina con todo.

Azul cielo

Fresco, ligero y luminoso, el azul celeste se posiciona como uno de los tonos favoritos de la primavera 2026, pues evoca la belleza de los cielos despejados y días soleados, aportando un toque juvenil y delicado al manicure sin perder sofisticación.

También puedes añadir pequeños detalles geométricos o líneas finas que pueden convertir un tono clásico en una manicure digno de portada.

