La frase sobre la infanta Sofía que hizo sonreír a Felipe y Letizia

Durante este fin de semana, la reina Letizia y el rey Felipe VI han sido anfitriones de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal que ha llegado al Palacio Real de Madrid para un almuerzo de Estado.

Sin embargo, ha sido la infanta Sofía quien se ha convertido en el centro de atención, cuando el presidente portugues le ha lanzado una serie de elogios durante su discurso de agradecimiento a los Reyes españoles por su hospitalidad.

El presidente de portugal elogia a la infanta Sofía como una “ilustre estudiante”

Mientras que el rey Felipe VI ha querido enviar un mensaje de hermandad con el país vecino, por el que sienten un especial cariño por la gran importancia que tiene para sus hijas:

“Se trata, como sabéis, de un afecto recíproco del que dan testimonio nuestras propias hijas: Leonor, que hizo su primer viaje oficial en solitario a Lisboa; y la infanta Sofía, que ahora reside y estudia en su ciudad natal”.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no ha hecho más que elogiar a la infanta Sofía por destacar como una gran estudiante.

“Este año escolar tenemos el gran privilegio de haber recibido a una ilustre estudiante”, expresaba. Unas palabras que emocionaron a don Felipe y doña Letizia, quienes sonreían ante su reconocimiento con orgullo.

La relación de hermandad de España y Portugal

El presidente también provocó la risa de los presentes al confesar que los reyes cuentan con una gran popularidad en Portugal: “tanta que me da envidia hasta a mí”.

“Los portugueses vemos en vosotros a dos figuras de Estado que son ejemplo del sentido de la unión y servir al pueblo. Es la mejor garantía de que la amistad entre Portugal y España continuará en las generaciones del futuro”, concluía de Sousa antes de dar por cerrado su discurso.

Por otra parte, durante su encuentro en el Palacio de Belem, Sofía expresó públicamente su agradecimiento por “la calidez y el afecto” que había sentido por parte del pueblo portugués, pues completamente integrada en el día a día portugués, la joven afirmó sentirse “como en casa”.

La Casa Real informó el año pasado que Sofía estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, centro adscrito a la Universidad de Londres, con formación en Lisboa, París y Berlín.

Inició en septiembre en la capital portuguesa y accedió sin prueba de ingreso tras concluir el bachillerato internacional.

