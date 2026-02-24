Suscríbete
Realeza

La frase sobre la infanta Sofía que hizo sonreír a Felipe y Letizia

La infanta Sofía se roba por completo la atención en la más reciente reunión de la reina Letizia y el rey Felipe VI al ser elogiada por el presidente de Portugal.

Febrero 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
El look casual y sofisticado de la infanta Sofía en su segundo acto real en solitario

El presidente de portugal elogia a la infanta Sofía como una “ilustre estudiante”

Getty Images

Durante este fin de semana, la reina Letizia y el rey Felipe VI han sido anfitriones de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal que ha llegado al Palacio Real de Madrid para un almuerzo de Estado.

Sin embargo, ha sido la infanta Sofía quien se ha convertido en el centro de atención, cuando el presidente portugues le ha lanzado una serie de elogios durante su discurso de agradecimiento a los Reyes españoles por su hospitalidad.

Te podría interesar: Revelan detalles poco conocidos de la personalidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía a través de sus firmas

Te puede interesar...
Leonor y Sofía .jpg
Realeza
Cuál es el grado de estudios de la infanta Sofía y qué idiomas habla (descubre si son más que la princesa Leonor)
Abril 02, 2025
 · 
Leslie Santana
infanta Sofía
Realeza
Así lucirá la infanta Sofía si hace formación militar, como la princesa Leonor, según la inteligencia artificial
Abril 01, 2025
 · 
Shareni Pastrana

El presidente de portugal elogia a la infanta Sofía como una “ilustre estudiante”

Mientras que el rey Felipe VI ha querido enviar un mensaje de hermandad con el país vecino, por el que sienten un especial cariño por la gran importancia que tiene para sus hijas:

Se trata, como sabéis, de un afecto recíproco del que dan testimonio nuestras propias hijas: Leonor, que hizo su primer viaje oficial en solitario a Lisboa; y la infanta Sofía, que ahora reside y estudia en su ciudad natal”.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no ha hecho más que elogiar a la infanta Sofía por destacar como una gran estudiante.

Este año escolar tenemos el gran privilegio de haber recibido a una ilustre estudiante”, expresaba. Unas palabras que emocionaron a don Felipe y doña Letizia, quienes sonreían ante su reconocimiento con orgullo.

La infanta Sofía lleva el look más fresco y elegante que debes llevar a la oficina este otoño

El presidente de portugal elogia a la infanta Sofía como una “ilustre estudiante”

Getty Images

La relación de hermandad de España y Portugal

El presidente también provocó la risa de los presentes al confesar que los reyes cuentan con una gran popularidad en Portugal: “tanta que me da envidia hasta a mí”.

Los portugueses vemos en vosotros a dos figuras de Estado que son ejemplo del sentido de la unión y servir al pueblo. Es la mejor garantía de que la amistad entre Portugal y España continuará en las generaciones del futuro”, concluía de Sousa antes de dar por cerrado su discurso.

Por otra parte, durante su encuentro en el Palacio de Belem, Sofía expresó públicamente su agradecimiento por “la calidez y el afecto” que había sentido por parte del pueblo portugués, pues completamente integrada en el día a día portugués, la joven afirmó sentirse “como en casa”.

La Casa Real informó el año pasado que Sofía estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, centro adscrito a la Universidad de Londres, con formación en Lisboa, París y Berlín.

Inició en septiembre en la capital portuguesa y accedió sin prueba de ingreso tras concluir el bachillerato internacional.

infanta Sofía
Melisa Velázquez
Relacionado
El inusual hábito doméstico que Sarah Ferguson tenía cuando vivía en Royal Lodge
Realeza
Sarah Ferguson: este sería el “arriesgado” plan de la exduquesa para ganar dinero luego de la polémica
Febrero 24, 2026
Luna roja 2026 5 rituales poderosos para cerrar ciclos y empezar una vida nueva.png
Horóscopos
Luna roja 2026: 5 rituales poderosos para cerrar ciclos y empezar una vida nueva
Febrero 23, 2026
 · 
Lily Carmona
‘Clean girl nails’ 5 diseños inspirados en este manicure que querrás llevar a la oficina.png
Belleza
‘Clean girl nails’: 5 diseños inspirados en este manicure que querrás llevar a la oficina
Febrero 23, 2026
 · 
Lily Carmona
¿Esquivó la pregunta Así reaccionó William al ser cuestionado sobre lo sucedido con su tío, el príncipe Andrés .png
Realeza
Sale a la luz el “plan” del príncipe William para ayudar al rey Carlos a restaurar la imagen de la corona
Febrero 23, 2026
 · 
Lily Carmona