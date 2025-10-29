Revelan detalles poco conocidos de la personalidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía a través de sus firmas

A medida que han crecido, la princesa Leonor y la infanta Sofía han forjado su propia personalidad y carácter, demostrando que, aunque son hermanas, sus temperamentos y formas de ser son muy distintos.

Recientemente, una grafóloga se dio a la tarea de analizar a detalle las firmas de las hermanas, y ha revelado algunos detalles poco conocidos de la personalidad de las hermanas.

Así es la personalidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía según sus firmas

La grafóloga Macarena Arnás, autora del libro ‘Las firmas de Napoleón, Stalin y otras historias de la Grafología’, reveló para el medio Monarquía Confidencial, los resultados de su análisis a las firmas de las hijas de la reina Letizia y el rey Felipe VI.

Firma de la princesa Leonor

Macarena asegura que la firma de la princesa Leonor ha tenido cambios sutiles con el paso del tiempo, que se reflejan también en su personalidad. En 2023, la firma de Leonor mostraba trazos más grandes e inestables, que reflejaban una personalidad infantil y sensible, además de un apego familiar.

Destaca también la ejecución adelantada de la “L”, un gesto gráfico que “revela una necesidad de control y planificación”.

Para el 2024, la firma de Leonor se transforma y muestra las letras minúsculas más pequeñas con una “L” mucho más grande, que refleja mayor seguridad, autoestima y búsqueda de equilibrio, aunque con menor dependencia del entorno familiar.

En la actualidad, Arnás observa un nuevo giro: “La firma vuelve a la izquierda, lo que indica una prioridad por lo familiar, pero ahora la escritura es más fluida y natural, con letras ligadas que reflejan pensamiento lógico, apertura social y necesidad de contacto, sin renunciar a una cierta selectividad en el plano íntimo”.

Izquierda: Firma de la princesa Leonor y derecha: firma de la infanta Sofía Getty Images

Firma de la infanta Sofía

En el caso de Sofía, la grafóloga asegura que su firma muestra una personalidad mucho más abierta y sensible, que muestra una apertura y facilidad para relacionarse con las personas: “Su escritura es menos rígida, muy caligráfica y curva”.

En la evolución de Sofía hasta 2023 se aprecian pocos cambios: “Su firma muestra más psicomotricidad gráfica, pero conserva estructura y forma. La curva sigue reflejando espontaneidad y sociabilidad, aunque con cierta selectividad y timidez”.

Para la experta, la estabilidad de la escritura de Sofía indica que posee “una personalidad firme, perfeccionista y muy observadora”, en contraste con la evolución más marcada de su hermana mayor.

