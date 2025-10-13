El gesto de complicidad y cariño de la princesa Leonor a la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad que se ha hecho viral

La princesa Leonor y la infanta Sofía han demostrado una vez más que su lazo de hermanas es fuerte, llena de complicidad y hermandad, pues no es la primera vez que se sabe lo mucho que se apoyan mutuamente.

Tras dos años de ausencia, la infanta Sofía volvió a asistir a la celebración del Día de la Hispanidad, donde se reencontró con su hermana Leonor, y con sus padres, la reina Letizia y el rey Felipe, luego de viajar a Portugal para iniciar sus estudios.

El gesto de complicidad de la princesa Leonor con su hermana la infanta Sofía

Para la celebración del Día de la Hispanidad el 12 de octubre, la familia real asistió al desfile de las Fuerzas Armadas desde el palco en la madrileña Plaza de Cánovas del Castillo, donde pudieron disfrutar de varias maniobras aeronáuticas.

Sin embargo, uno de los momentos más emblemáticos de la jornada, fue cuando la infanta Sofía hizo su debut en la recepción oficial del Palacio Real, un acto que solo está reservado a los representantes de la vida civil, militar, económica y empresarial.

Su presencia en el tradicional besamanos fue una de las grandes novedades del día, y contó con el apoyo y la guía de su hermana mayor, la princesa Leonor, quien la animó durante toda la jornada.

Uno de los momentos que más se ha hecho viral, es cuando Leonor le da palmaditas cariñosas a su hermana en la espalda, un gesto que muchos han interpretado como un acto de solidaridad y apoyo fraternal entre hermanas.

La infanta Sofía en el Día de la Hispanidad

Para este importante día, Sofía sorprendió con un look casual y formal, un vestido de lunares en tendencia con una capa larga en color negro, ambos de la firma Carolina Herrera, que combinó con zapatos bajos.

Sin embargo, lo que más destacó de su imagen, fue su hermosa sonrisa, Sofía sabía que sería el centro de atención y por eso ha sorprendido su imagen tranquila y sonriente que ha sido aplaudida en todo el mundo.

Su madre, la reina Letizia estuvo con ella en todo momento, al igual que su hermana Leonor, dándole ánimos.

La participación de Sofía en el besamanos real y su presencia en los actos oficiales suponen un paso adelante en su papel dentro de la Casa Real española.

