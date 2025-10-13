El vestido de Adolfo Dominguez que la reina Letizia y la princesa Leonor comparten pero en diferente color

La reina Letizia es famosa por compartir prendas y accesorios con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, cada una de ellas le imprime su estilo personal cuando las viste y siempre lucen fantásticas.

Recientemente Doña Letizia lució un vestido que ya había usado la princesa Leonor, dejando claro que ambas comparten el mismo gusto en estilismo y elegancia, creando un vínculo especial entre ellas.

El vestido de Adolfo Dominguez que la reina Letizia y la princesa Leonor comparten

El pasado viernes 10 de octubre, la reina Letizia presidió el Día Mundial de la Salud Mental en Madrid y para la ocasión, ha elegido un vestido de Adolfo Domínguez de corte evasé en color rojo.

El vestido está confeccionado en un tejido fluido con una caída impecable, que destaca por su silueta estructurada y femenina, con mangas cortas acampanadas, cintura marcada y falda con volumen sutil, que aporta movimiento al caminar.

En cuanto a los zapatos, la reina Letizia también ha estrenado un nuevo modelo, unos salones destalonados con punta cuadrada y tacón bajo de la marca Magrit, y como accesorio, un bolso clutch rojo de Menbur, dejando claro que este tono es uno de sus favoritos y más favorecedores.

La reina Letizia con vestido de Adolfo Domínguez en color rojo Paolo Blocco/WireImage

¿Cómo es el vestido de la princesa Leonor que comparte con la reina Letizia?

Este modelo ya lo habíamos visto antes, la princesa Leonor estrenó este vestido diseñado por Adolfo Domínguez en noviembre de 2023, durante la Apertura de la XV Legislatura que se celebró en el Congreso de los Diputados.

La princesa Leonor con vestido de Adolfo Domínguez en color verde Paolo Blocco/Getty Images

En aquella ocasión, Leonor llevó el mismo modelo pero en color verde, que combinó con tacones en color nude, demostrando que madre e hija tienen el mismo gusto en estilismo y moda, pues no es la primera vez que comparten su gusto por las mismas prendas, o que llegan a comparti uno que otro diseño.

