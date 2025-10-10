La reina Letizia impone el vestido de flores con zapatos kitten como el look favorito del otoño

El pasado martes 7 de octubre, la reina Letizia y el rey Felipe VI viajaron a Bélgica donde se encontraron con los reyes Felipe y Matilde de Bélgica para presenciar la inauguración de Europalia, donde España es el país invitado.

Mientras que la reina ha rendido homenaje al país español eligiendo el rojo como el color protagonista de su outfit, la reina Letizia ha sorprendido con un vestido floral con el que además, rinde homenaje al diseñador, Giorgio Armani.

El vestido floral de la reina Letizia que es ideal para el otoño

Aunque los estampados florales son más de primavera/verano, la reina Letizia sabe cómo adaptarlos al otoño, eligiendo los tonos de la temporada, la reina consorte de España ha elegido para su visita a Bruselas, un diseño de Armani que ya había estrenado en Londres en 2023.

Se trata de un diseño midi de la colección prefall 2019 del diseñador italiano, confeccionado en seda azul marino con un delicado estampado floral en tonos rojos, rosas y verdes, que aporta un contraste sutil y femenino.

La falda plisada añade movimiento y fluidez, mientras que el cuello alto y las mangas largas refuerzan su aire clásico y elegante, un perfecto look otoñal que combinó con zapatos kitten y un bolso estilo clutch, en color burdeos, uno de los tonos favoritos de la temporada otoñal.

La reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani con el vestido floral ideal para el otoño Geert Vanden Wijngaert/Getty Images

En cuanto a los accesorios, la reina ha optado por pendientes de la firma Dime Que Me Quieres, que presentan una larga gota de piedras de cuarzo hidrotermal multicolor engastadas en plata, y su anillo Coreterno.

Doña Letizia y el rey Felipe VI en la inauguración de Europalia

Los reyes de España estuvieron presentes durante la inauguración del festival de Europalia que se celebra en Bruselas de octubre de 2025 a enero de 2026, donde España será el centro de las exposiciones.

La reina Letizia y Felipe VI se encuentran con Felipe y Matilde de Bélgica Geert Vanden Wijngaert/Getty Images

Los reyes de España han asistido a la exposición “Luz y sombra: Goya y el realismo español”, uno de los españoles más influyentes en el mundo del arte.

