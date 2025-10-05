La reina Letizia lleva los zapatos de tacón que sí son cómodos y elegantes para el otoño

Todo indica que la reina Letizia ha encontrado sus zapatos favoritos, la reina consorte ha sido vista usando el mismo modelo, pero en diferentes colores, en diversos eventos oficiales de la monarquía.

Y es que recientemente, la madre de la princesa Leonor, ha cautivado por su estilismo casual, con el que prioriza la comodidad y practicidad, pero sin perder la elegancia que siempre la ha caracterizado, apostando por un calzado más confortable pero elegante.

La reina Letizia impone tendencia con los zapatos de tacón bajo para el otoño

Tras su fin de semana en Navarra junto a Leonor, que hizo su debut como princesa de Viana, y el rey Felipe VI, Doña Letizia retoma su agenda en solitario y asistió este 30 de septiembre a los Premios Retina Eco en el Real Teatro de Retiro en Madrid, donde se reconoce a los proyectos que buscan el cuidado del medio ambiente.

Para la ocasión, Letizia vistió un traje de pantalón en color blanco con una chaqueta sin solapas; sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su estilismo, han sido los zapatos que ha elegido.

Los zapatos más cómodos de la reina Letizia Paolo Blocco/WireImage

Se trata del modelo Barbie Paula de la marca Sézane, un diseño bicolor con dos correas en el empeine que se caracteriza por su tacón de 5 centímetros que ofrece comodidad y elegancia.

Sin embargo, este no es el único modelo que tiene, los medios han logrado descubrir que la reina tiene otro par de modelos idénticos a este, pero de diferentes colores.

Los zapatos de la reina Letizia en Navarra

Durante su visita a Navarra el pasado fin de semana, la reina Letizia usó este mismo modelos pero en color negro, dejando claro que ha encontrado el modelo perfecto para lucir elegante sin renunciar a la comodidad.

Reina Letizia Europa Press News/Europa Press via Getty Images

El pasado 23 de septiembre, Doña Letizia asistió al evento internacional del “Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer”, en el campus Miguel de Unamuno en Salamanca, donde lució el mismo modelo de zapatos, en color negro.